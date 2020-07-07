聯發科拚千金？ 外資喊出驚天價位

聯發科股價重新轉強，外資研究機構ALETHEIA資本不放過大好機會，直指當初對聯發科的最樂觀預期情境（Blue-Sky Case），現在看來應只是基本盤，看好2021年5G系統級晶片（SoC）出貨成長四倍，一口氣喊聯發科上1,000元，聯發科「千金」夢、是史上頭一遭。



聯發科博得各研究機構高度青睞，目標價爭奇鬥艷，7日股價收上618元，即將挑戰2007年的大波段高點，且股價已經超越絕大部分外資券商給予的價位，前方只有瑞銀的650元、野村與美銀證券的700元尚待突破，ALETHEIA資本給出的千元目標，則令市場大呼驚奇。



ALETHEIA資本坦言，5月中升評聯發科時，主要是基於海思半導體遭禁，將使聯發科整體市場規模更大，儘管當時並未看到任何確切證據；不過，這兩個月來，包括奪下更多華為市占、可望占大陸5G市場五成以上分額等數據，均表明當初對聯發科的樂觀情境預期成真機率極大。ALETHEIA估計，聯發科2021年5G SoC出貨1.5億顆、2022年則增為2.42億顆。



野村證券半導體產業分析師鄭明宗長期對聯發科有一套，其樂觀看法獲得市場高度信賴。野村與ALETHEIA資本對聯發科2021年的每股純益預估都是35元左右，然野村是依據2020～2021年每股純益平均值、賦予20倍本益比，推算出700元推測合理股價；ALETHEIA的推測股價則是用2022年推估每股純益45元、搭配22倍本益比而得出，可見ALETHEIA資本應以更長線觀點看待聯發科。



ALETHEIA資本是由前瑞信亞太區唯一市場負責人Ali Naqvi擔任執行長，並延攬多位頗負盛名的分析師，研究專長鎖定智慧機等科技產業。