3大法人買超50億 台股12682關前震盪難免

外資連6買 台股大漲小回還有戲

今早台股改寫30年高點，一度攻堅至12249點，與歷史天價12682點愈趨迫近。另外，台積電ADR周一在美股創歷史新高，推動今股價來到346元，市值逼近9兆元；聯發科(2454)、國巨(2327)、創意(3443)、立積(4968)強勢走高呼應。

只是全球疫情尚未平息，股市大漲令人心驚，賣壓伺機出籠，開盤不到20分鐘，指數開高走低，震盪逾百點，上市生技股賣壓湧現，指數漲勢收歛翻黑，基亞(3176)、南光(1752)翻黑。

高價股修正，祥碩(5269)、合晶(6182)、南電(8046)及環球晶(6488)等皆壓在平盤下方整理；台股終場收在12092.97點，下跌23.73點。今日外資(不含外資自營商)買超45.7295億元，投信賣超7.6007億元，自營商買超12.0844億元，三大法人買超50.21億元。

電子股偏弱，僅半導體族群在台積電、聯發科的加持下，類股指數逆揚；聯發科昨日快速填息後，多方繼續上攻，今日創天價來到632元，漲幅逾7%，市值突破1兆元，成功超車中華電(2412)。

傳產成為資金避風港，造紙、運輸、紡織、水泥與其他股，類股指逆勢收紅，顯得強勢。上市生技類股不振，但上櫃生技股卻掀起漲停潮，中天(4128)、逸達(6576)、生華科(6492)、杏國(4192)直攻漲停，藥華藥(6446)盤中也亮燈，加上台生材(6649)、進階(3118)等共計逾10檔漲停。

相對在昨日除息的個股秒填息，今天差一日，表現兩樣情！南亞(1303)今(7)日除息，每股配發現金股利2.2元，開盤參考價64.8元，但受到大盤跌幅擴大下，南亞一度貼息，終場振作回到平盤。

同在今日除息的瑞儀(6176)配息8元，受到台股走跌拖累股價一路下挫貼息，收跌近4%。不過，友華(4120)今除息開盤參考價為49.4元，由於代理事業與新藥布局都有不錯成績，早盤開高後站上50元大關，往填息前進。亞光(3019)6月營收創10個高點，開盤秒填息，收在漲停板77.1元。

台股虎頭蛇尾，指數創下30年高點後反轉收小黑，5日RSI為84.76，10日RSI為77.51，9日K值為87.43，9日D值為84.59，20日乖離率為3.79。

外資持續偏多，今日買超45.7295億元，連6買，隨著外資買盤回籠、台股回到高檔，政策護盤鬆動，據統計，6月1日到7月6日止八大官股券商合計賣超175.72億元，近3日連續賣超，合計達51.68億元。

官股逐漸退場但由於市場資金充沛、外資偏多、指數中期均線多頭排列，後市將沿月線走升震盪盤堅，可聚焦半導體、民生消費、5G、蘋果概念股等族群。

（時報資訊 張嘉倚）

三大法人買超台股50.21億元

台股今天跌23.73點，收在12092.97點，成交值新台幣2745.86億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣50.21億元。

自營商買超12.08億元，投信賣超7.6億元，外資及陸資買超45.73億元。

華冠投顧分析師白易弘表示，今天台股早盤創30年新高，短期獲利賣盤湧現，殺盤重心為近期漲高類股，包括IC設計、印刷電路板（PCB）等；只要高價股主流還在，大盤仍偏向高檔震盪格局。

（中央社）

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