主力打帶跑 台股創新高後拉回仍屹立萬二

由於法人、主力群與大股東等市場大戶，在高檔換股及打帶跑策略，引發短多疑慮，尤其官股券商已帶頭連續3個交易日調節，合計賣超逾51億元，更引起內資法人居高思危心態濃厚。

因此大盤今由台積電甫開市跳高大漲，及鴻海、國巨、中信金、聯發科等聯袂攻堅下，一度刺激盤勢開高走高，向上突破12200關卡，最高點觸及12249點，改寫近30年來新高水準後，盤勢再由台積電無法持穩在高檔，且台塑、統一、和碩、中鋼與國泰金等重量級集團股同樣震盪走疲影響，致極短線由12249點高檔，幾乎呈90度直角格局向下殺至12100點，之後即在12100點附近上下震盪。

不過，整體而言，當盤勢向下殺盤時，量能係呈急縮局面，顯示恐慌心理並未如預期嚴重，不排除係短線獲利回吐賣壓出籠，並搭配大盤創新高後之技術性拉回預期心理，使低檔賣壓並沒相像中沈重，反而是部分有心人趁機在低檔大撿便宜貨。使盤勢在低檔相對有撐。

加權股價指數迄終場雖下挫23.73點，但仍守穩在萬二大關之上，報12092.97點，跌幅0.2%，成交2745.86億元。櫃買市場方面，生技股因波段漲幅已大，短線漲勢受壓縮，類股指數雖仍收紅，但盤中已明顯見有心人獲利下車。

另外，化學與鋼鐵兩族群雖也力挺多方，唯仍無法化解電子、電機、營建、航運與觀光等類股拉回整理壓力，盤勢同樣開高震盪走疲，終場指數收跌0.23%，報170.29點，成交1074.43億元。值得注意者，係上市櫃單日成交總值已逼近4千億，達3820.3億元。顯示未來常態量能，不排除鎖定在2、3千億元，持續在高檔形成性換手後再出發。

只要大盤未出現失控量（如逾4000億）大跌，而且短時間量能不大幅萎縮，則盤勢經適度整理後，仍審慎樂觀。因為台股的高股息殖利率持續被外資鎖定，個股合理本益比也被法人大幅上修至30~40倍，後市不必過分悲觀。

美股盤後電子方面，道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000點，開高走低，目前分別暫報下挫0.49%、0.36%、0.05%及0.77%，其中科技股為主流那斯達克仍相當抗跌，顯示在Fed（聯準會）與川普總統勢將全力搶救經濟下，使美股震盪趨堅架構，似不必過分看淡。

亞股方面，周二大陸上海與深圳兩市的交投仍十分火熱，顯示短期資金與水潮匯聚，將使盤勢發展欲小不易；另外，越南、澳洲、泰國與印尼等市場，也臉色紅潤。周二震盪走低者，包括日本、南韓、香港、新加坡、印度、菲律賓及馬來西亞等股市。

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