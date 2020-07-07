7月7日一分鐘強弱勢股

7月7日一分鐘強勢股

公司

漲幅(％)

強勢原因

生華科

(6492)

10

兒童惡性腦瘤新藥獲罕病資格 ，有助加速審查資格

亞光

(3019)

9.99

開盤秒填息，6月營收創10個月新高，股價攻頂鎖住

錸德

(2349)

9.98

近期光電族群成盤面熱點，盤面相關個股活蹦亂跳

系統電

(5309)

9.98

外資偏多，股價沿5日線向上攻堅，已連六日走升

系微

(6231)

9.95

BIOS產品切入遊戲機、博弈遊戲設備，營運添動能

圓剛

(2417)

9.94

在宅經濟商機發酵下，今年第三季業績保持樂觀

新唐

(4919)

9.94

訂單熱滾，自營商回頭買超，股價登四個月高峰

士紙

(1903)

9.94

資產題材持續發威，股價強攻漲停，再創波段新高

台達化

(1309)

9.93

股價挾量拉長紅，外資和自營商連五日站在買方

進階

(3118)

9.93

上市生技類股不振，但上櫃生技股卻掀起漲停潮

製表：廖育偲

7月6日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(％)

弱勢原因

愛普

(6531)

10

短線已漲多，修正與均線間乖離，股價跌破500元

瑞基

(4171)

10

苦吞四根黑K棒，後續恐向下回測季線支撐力道

聰泰

(5474)

9.88

獲利賣壓出籠，外資連七日減碼，結束日K連二紅

前鼎

(4908)

9.82

高檔震盪加劇，黑K摜破5日線，滑落200元之下

智冠

(5478)

9.77

三大法人齊賣，前日漲幅全數吐光，5日線保不住

凱羿-KY

(2939)

9.68

連拉七根日黑K，上檔壓力不小，惟外資趁勢低接

杰力

(5299)

9.47

出現帶量長黑，一舉失守130、120元整數關卡

南光

(1752)

9.35

三大法人聯手減碼近1,500張，月線支撐未守住

ABC-KY

(6598)

8.97

外資反手調節，終止連三買局面，日K已連六黑

健鼎

(3044)

8.58

股價爆量挫，外資連續11日大舉出脫2.8萬張

製表：廖育偲

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工商時報 廖育偲

證券產業新聞中心-證券組

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