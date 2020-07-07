7月7日一分鐘強弱勢股
7月7日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(％)
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強勢原因
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生華科
(6492)
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10
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兒童惡性腦瘤新藥獲罕病資格 ，有助加速審查資格
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亞光
(3019)
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9.99
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開盤秒填息，6月營收創10個月新高，股價攻頂鎖住
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錸德
(2349)
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9.98
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近期光電族群成盤面熱點，盤面相關個股活蹦亂跳
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系統電
(5309)
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9.98
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外資偏多，股價沿5日線向上攻堅，已連六日走升
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系微
(6231)
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9.95
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BIOS產品切入遊戲機、博弈遊戲設備，營運添動能
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圓剛
(2417)
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9.94
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在宅經濟商機發酵下，今年第三季業績保持樂觀
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新唐
(4919)
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9.94
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訂單熱滾，自營商回頭買超，股價登四個月高峰
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士紙
(1903)
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9.94
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資產題材持續發威，股價強攻漲停，再創波段新高
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台達化
(1309)
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9.93
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股價挾量拉長紅，外資和自營商連五日站在買方
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進階
(3118)
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9.93
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上市生技類股不振，但上櫃生技股卻掀起漲停潮
製表：廖育偲
7月6日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(％)
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弱勢原因
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愛普
(6531)
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10
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短線已漲多，修正與均線間乖離，股價跌破500元
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瑞基
(4171)
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10
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苦吞四根黑K棒，後續恐向下回測季線支撐力道
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聰泰
(5474)
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9.88
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獲利賣壓出籠，外資連七日減碼，結束日K連二紅
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前鼎
(4908)
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9.82
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高檔震盪加劇，黑K摜破5日線，滑落200元之下
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智冠
(5478)
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9.77
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三大法人齊賣，前日漲幅全數吐光，5日線保不住
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凱羿-KY
(2939)
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9.68
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連拉七根日黑K，上檔壓力不小，惟外資趁勢低接
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杰力
(5299)
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9.47
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出現帶量長黑，一舉失守130、120元整數關卡
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南光
(1752)
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9.35
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三大法人聯手減碼近1,500張，月線支撐未守住
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ABC-KY
(6598)
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8.97
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外資反手調節，終止連三買局面，日K已連六黑
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健鼎
(3044)
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8.58
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股價爆量挫，外資連續11日大舉出脫2.8萬張
製表：廖育偲
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