7月7日一分鐘強弱勢股

外資偏多，股價沿5日線向上攻堅，已連六日走升

在宅經濟商機發酵下，今年第三季業績保持樂觀

訂單熱滾，自營商回頭買超，股價登四個月高峰

資產題材持續發威，股價強攻漲停，再創波段新高

台達化 (1309)

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