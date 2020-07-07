今日焦點股 重點摘要

今(7/7)日熱門焦點股如下：

（1）隨著歐、美國家鼓勵且補貼民眾購買自行車，美系及歐系外資日前同步給予美利達「買進」及「優於大盤表現」評等，目標價都上看240元，美利達在外資與投信力捧下，今（7）日開盤股價最高衝上223.5元、大漲了13.5元，漲幅達6%，續創波段新高價，成交量破1300張。

受惠歐、美各國出現自行車、電動自行車搶購熱潮，推升自行車雙雄-巨大（9921）、美利達自5月起營收逆勢成長，隨著買盤持續追進，雙雄股價續創波段新高！巨大今日早盤最高來到281元，漲幅近4%。

根據雙雄目前在手訂單情況，自5月起歐、美無論變速自行車、電動自行車均傳出熱銷，1,000美元以上的高價變速車銷售也很好，尤其電動自行車銷售量更是銳不可檔，一掃疫情期間受到壓抑的買氣。

美系外資認為，市場普遍預估美利達營運成長，主要是由於全球自行車需求增加，以及美利達對Specialized的投資帶來更高的聯營收入貢獻。(工商時報 曾麗芳)

（2）聯發科(2454)繼昨日上演開盤瞬間填息秀後，今股價持續強攻，開高走高，漲幅一度逾2%，股價最高達606元，再創歷史新高。

聯發科下半年在大陸全力拚建5G下，預計會有明顯的5G換機潮，目前一線品牌大廠華為、OPPO、vivo以及小米等均為聯發科重要客戶，隨著大陸已經出現價格帶2000元人民幣的手機下，滲透率將會快速成長，有利於聯發科5G晶片拉貨潮。

聯發科在5G SoC(系統單晶片)上產品種類豐富，包括天璣1000、天璣1000+、天璣800、天璣820等，預計下半年還會持續有新品推出，讓各個價格帶的手機都有合適的晶片，加快5G智慧機普及率。

法人表示，聯發科第二季營收將季增8%，達季增2~10%的財測區間的上緣，毛利率/營業利益率可望分別季增0.1、1.1個百分點至43.2%以及10.6%，主要受惠於營收規模擴大，整體而言，預期聯發科第二季每股盈餘將季增12%至4.1元。

展望第三季，隨著5G智慧機出貨，法人預期，聯發科營收將季增19%，動能來自主流5G機種，即天璣800系列的明顯放量，產品組合轉佳可望帶動毛利率可望再季增0.3個百分點至43.5%，營業利益率則可望因更強的營運槓桿而進一步季增3.4個百分點。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.士紙(1903)：資產題材續燒，外資連兩日買超，今早股價再漲逾9%、來到76.2元。

2.威剛(3260)：第二季營收寫近7季新高，DRAM模組與SSD動能逐月攀升，昨獲外資、自營商聯手轉買超計868張，帶動今早股價一度漲逾4%。

3.廣穎(4973)：外資連5日買超，今早股價掙脫5日線糾纏，漲至29.15元。

4.台積電(2330)：美ADR創天價，拉抬今早股價漲至346元，追平平歷史最高位。

5.盟立(2464)：搶下台積電自動化搬運系統訂單，市場看好後市，漲停登上50元。

6.國巨(2327)：H1每股獲利上看13元，漲幅超過5%，來到400元門前。

7.奇力新(2456)：6月、上半年營收優於去年同期，多方蠢動底部墊高，漲幅逾3%。

8.日勝生(2547)：資產題材+漲勢落後，6日外資進場買超逾600張，股價創農曆年後高點。

9.宜特(3289)：6月營收看高檔，市場引領而望，推升股價成功跨過70元。

10.友通(2397)：三大法人昨轉買超，開盤即漲停，打開後仍有8%以上漲幅。

11.誠研(3494)：外資昨擴大買超，早盤高掛漲停。

12.上銀(2049)：6月營收20億元達標，另獲義國訂單，早盤放量漲逾1%。

13.金益鼎(8390)：進軍台積電供應鏈＋三井金屬入股，早盤漲停、改寫前高。

14.廣寰科(3287)：6月營收7003.7億元，年增翻倍，早盤攻上漲停。

15.宏達電(2498)：6月營收激增近63.5％、至6.49億元，創今年新高，早盤走揚2%寫近4月高後，賣壓湧現，一度翻黑。

16.合一(4743)：躍生技新股王，擬發GDR，晨盤登高393.5元後拉回，盤中漲幅約7%。

17.康普(4739)：特斯拉狂大漲13.48%再新高價，激勵早盤放量觸及漲停65.6元。

18.玉晶光(3406)：蘋果新機帶旺，下半年營運前景可期，早盤續攻高2%，再寫天價788元，但高檔賣壓不輕。

19.聯詠(3034)：手機OLED面板驅動IC出貨恐轉弱，Q3營收估持平Q2，早盤漲多修正，下跌逾5.5%。

20.立積(4968)：5月每股淨利0.92元，單月賺贏Q1，人氣不滅，股價續漲逾4%，再寫波段高價。

21.新唐(4919)：訂單熱滾，外資再度回頭買超，買單爆棚，晨盤衝上漲停，登四個月高價。

22.原相(3227)：6月營收月增6.64%、年增29.04%，今年業績再戰高峰，早盤續帶量強漲逾6.5%，持平前波高點。

（4）受惠於訂單遞延及市場需求增溫，電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）6月營收開出紅盤，以36.3億元拿下歷史次高的佳績，表現較去年同期25.2億元大幅成長44％，亦較上月營收成長19％。

受到此利多帶動，中磊早盤跳空開高逾4％，以87.1元開出，再創波段新高，惟因股價已來到歷史高檔區，引發獲利了結賣壓，惟仍保有2的漲幅。

中磊6月營收跳高，帶動第二季合併營收也衝高至92.5億元，表現優於法人預估的80至85億元，分別較去年及上季成長38％及36％，上半年累計營收為160.5億元，亦優於去年同期的131.8億元，呈年增22％。

展望整體景氣，中磊表達樂觀的態度，中磊指出，疫情改變全球經濟活動，遠距辦公及視訊會議帶動資料傳輸量倍增，加速頻寬升級趨勢，光纖接取設備、DOCSIS 3.x設備等寬頻產品市場需求良好。

中磊發揮異地備援生產機制，以多元製造據點彈性滿足客戶需求，整體產能已恢復正常水位，電信市占率進一步提升。

迎接5G行動新紀元，中磊持續投入新技術領域研發，包括商用網通設備、新世代小型基地台及智慧物聯網應用等貢獻將陸續發酵。同時，中磊加速全球布局，成功進軍拉丁美洲、印度及東南亞等新興市場，整體營運成長可期。（工商時報 鄭淑芳）

（5）南亞(1303)今(7)日除息，每股配發現金股利2.2元，開盤參考價64.8元，但受到大盤震盪修正，盤中跌幅再擴大下，早盤起南亞股價多在平盤附近震盪，甚至一度呈現貼息。

南亞第二季受到新冠肺炎影響，儘管是傳產業旺季，但依舊陷入旺季不旺，但電子材料因為全球拚5G建設價，由於電子材料還是南亞最重要的一環，占比營收貢獻大，且南亞科(2408)、南電(8046)等業績還不錯，故南亞第二季電子材料表現淡季不淡。

南亞認為，假設疫情沒有再進一步爆發的話，鎖國的國家會陸續復工，第三季應該會比較好，且進入石化產品傳統旺季，需求可望逐漸回升，加上近期原油價格已大幅反彈，將推升石化產品價格，南亞第三季可望轉趨樂觀。

惟目前美國疫情恐有第二波，也將成為不確定因素，至於南亞美國的EG新廠，受到疫情影響，預計到12月才可以進入正式量產。（時報資訊 王逸芯）

（6）鈺太(6679)今(7)日除權息，配發現金股利2.44元，開盤參考價192.5元，鈺太今股價早盤開高，股價最高達196.5元，順利完成填息。但受到大盤走弱影響二度翻黑。

鈺太第二季因為全球爆發新冠肺炎，帶動居家辦公、遠距教學的趨勢攀升，NB市場活絡，鈺太出貨MEMS(微機電系統)麥克風，鈺太MEMS佔比營收接近8成，鈺太主要競爭對手為龍頭廠商Knowles，鈺太在技術上以高信噪比、小封裝、低耗電獲得品牌NB客戶肯定，客戶擴及全球五大NB大廠，在疫情帶動NB出貨下，鈺太第二季營運表現可期，預計將更勝第一季。

展望第三季，目前美國疫情恐有第二波，故NB市場仍有待觀察，除NB外，鈺太第三季也將會有新品助陣，包括TWS(無線藍芽耳機)、遊戲機等，將持續注入營運動能。

鈺太6月營收1.55億元，月增加5.75%，年增加28.89%，續創單月歷史新高，累計前6月營收8.1億元，年增加31.39%。（時報資訊 王逸芯）

（7）光學鏡頭廠-大立光(3008)將於7月9日舉行法說會，大立光6月合併營收為41.36億元，月增6.98%，終止4月及5月連兩個月營收下滑，優於公司原預估，美系外資及日系外資在法說會前最新報告均正面看待大立光，分別給予「建議加碼」及「買進」評等。

三星等非蘋智慧型手機新機拉貨啟動，大立光6月合併營收擺脫4月及5月連兩個月營收下滑趨勢，累計第2季合併營收為126.85億元，季減4%，年減9.9%，這也是101年以後，再次見到大立光第2季營收少於第1季，累計前6月合併營收為258.64億元，年成長8.2%。

大立光將於7月9日舉行法說會，公布第2季財報，並說明第3季展望，全球新冠肺炎二度疫情隱憂未除，且美國華為新禁令衝擊顯現，加上中印邊境衝突，大立光預估，7月拉貨動能與6月差不多，不過，由於蘋果新機將於第3季啟動拉貨，大立光執行長林恩平如何看待8月、9月營收，受到市場關注。

大立光法說會前，外資也出報告押寶，日系外資最新報告指出，雖然大立光第2季合併營收比預期低，應證了我們對新冠肺炎(COVID-19)對訂單調整的擔心，但我們認為這樣的影響是短期的，不會改變我們對大立光長期趨勢的看法，大立光仍是我們在大中華地區智慧型手機產業的首選，給予「買進」評等，目標價5000元。

美系外資則表示，新冠肺炎疫情及華為減產，致使大立光第2季合併營收下滑，我們預估，大立光第2季合併毛利率約66.2%，較第1季69.8%及去年同期的69.6%下滑，加上最近台幣升值通常會導致大立光的外匯損失，預估大立光第2季每股盈餘為40.8元。

儘管大立光預估7月拉貨動能與6月差不多，但我們認為，市場在很大程度上期待新iPhone的推出，且我們最近調查，華為正在增加一些中端手機訂單，三星預測也將在今年第3季繼續上升，給予大立光「建議加碼」評等，目標價4800元。（時報資訊 張漢綺）