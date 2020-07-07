7/7美股焦點新聞 重點摘要

美股周一相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-避險需求不減 周一紐約期金上揚

即便美股上漲，但因美國新冠肺炎確診人數不斷上升，加上美元走疲，使黃金避險需求不減，支撐周一期金價格上揚。

分析師表示，雖然美股上漲讓金價承受壓力，但經濟復甦可能需要更長的時間，且6月30日金價達近9年新高，提高投資者的興趣，如果疫情沒有好轉跡象，又因為中港緊張氣氛，以及美國大選在即，可望繼續支撐金價走強。

周一(7/6)報價，8月黃金漲3.5美元，報每盎司1793.5美元，9月白銀漲0.26美元，報每盎司18.58美元，10月白金漲6.1美元，報每盎司837.7美元，9月鈀金漲24.7美元，報每盎司1952.3美元。

（商品行情網 王馨慧 ）

2.LME基本金屬-空頭回補 激勵周一LME期銅漲逾1.8％

因最大金屬消費國中國需求前景樂觀，以及主要銅生產國智利冠狀病毒(COVID-19)疫情蔓延，恐打壓供給下滑，皆提振市場對銅投資意願，進一步吸引投資人空頭回補，激勵期銅漲逾1.8%，並升至5個月高點。

分析師表示，儘管中國5月銅進口量為43萬6,030噸，較4月下降5.5%，但較去年同期成長逾20%，顯示中國金屬需求仍然強勁，可望支撐銅價走勢。

終場期銅上漲111.5美元，報每公噸6128.5美元；期錫上漲170美元，報每公噸17010美元；期鎳上漲340美元，報每公噸13336美元；期鋅上漲37美元，報每公噸2063美元；期鋁上漲20.5美元，報每公噸1634.5美元；期鉛上漲17美元，報每公噸1797美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-好壞消息參半 周一國際原油期貨漲跌互見

據了解，沙烏地阿拉伯有計畫於8月，將亞洲地區的原油官方售價調升1美元，此舉也是沙國連續第三次的漲價，亦為油市提供支撐，此外石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+，7月起至年底原油減產額度將降至770萬桶/日，有望於短線提供上漲動能。

國際金融服務公司Morgan Stanley指出，美國頁岩油產業將歷經3個階段，才能從當前危機中復甦：第一是讓處於關閉狀態的油井開始恢復工作，第二是穩定的生產水平，成功達到這個階段需要使平均油價達到每桶40美元，而第三則是生產增長階段，前提是原油價格需達到每桶50美元的水平。但由於美國疫情肆虐，多個州已推遲讓部分商店重新開業，若禁令持續，將有可能影響原油需求的復甦。其中美國原油跌幅0.05%，倫敦原油漲幅0.7%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.02美元，報每桶40.63美元；8月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.24美元；8月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.24美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.30美元，報每桶43.10美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-乾旱天氣，周一紐約棉花期貨漲近四個月新高

市場持續預期德州乾旱天氣，非常炎熱和乾燥將將持續14天左右，而美國農業部USDA種植面積報告預測棉花種植面積出現下滑，提振買盤進場回補，並預測若乾旱天氣持續，棉花價格有機會升至每磅約67美分；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)7月棉花期貨上漲0.02美分，收盤每磅63.07美分；而12月棉花期貨漲0.19美分，漲0.3%，報每磅63.14美分。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-需求放緩 周一全球航運運價指數漲跌互見

儘管巴拿馬型船及超大型船運價走升，刺激了波羅的海乾散貨指數BDI，但隨著海峽型船需求趨緩，造成海峽型指數BCI回跌。

分析師表示過去三周，市場對海峽型船隻需求很高，但目前大西洋已經是船隻滿載的情況，因此為波羅的海相關指數的漲勢帶來壓力。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲62點，收1956點，漲幅逾3.3%；海岬型運費指數(BCI)下跌369點，收4071點，跌幅8.3%；其平均日租金為每艘33760美元，增加1708美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲60點，收作1376點，漲逾4.6%，其平均日租金為每艘12387美元，增加547美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲7點，收作708點，漲幅1%。

（商品行情網 王聖為 ）

6.美數據報喜＋陸復甦期望 美股大漲

周一美股大漲，美國6月服務業重返擴張，以及對中國經濟復甦的預期提振市場的樂觀情緒，使投資人將美國新冠肺炎疫情確診數激增拋諸腦後。

周一收盤，道瓊工業指數漲459.67點或1.78%，為26,287.03點。標普500指數漲49.71點或1.59%，為3,179.72點。那斯達克指數漲226.02點或2.21%，為10,433.65點。

科技巨頭帶領美股衝高，蘋果、亞馬遜、微軟與谷歌母公司Alphabet漲幅均超過2%。亞馬遜股價首度漲破3,000美元大關。網飛股價亦創歷史新高。由那斯達克100檔最大的非金融成分股所組成的那斯達克100指數大漲2.5%，今年來漲幅已超過21%。

併購交易亦提振美股士氣，巴菲特（Warren Buffett）旗下柏克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）宣布收購道明尼能源公司（Dominion Energy）的天然氣運輸和貯存事業，包括以40億美元現金收購，以及接收57億美元債務在內，總交易金額近100億美元。道明尼能源收跌11%，柏克夏漲2.4%。優步大漲6%，該公司宣布以全股票方式收購美食外送平台Postmates，交易額達26.5億美元。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面：ISM美國6月非製造業指數為57.1 重返擴張

沙烏地阿拉伯調升油價，以及最新公布的經濟數據意外樂觀，緩解市場對美國新冠肺炎確診數激增的擔憂，周一倫敦布蘭特期油收漲30美分或0.7%，為每桶43.1美元。紐約期油跌2美分或0.05%，為每桶40.63美元。

全球股市大漲，降低避險資產的吸引力，周一紐約8月期金微升3.5美元或0.2%，收在每盎斯1793.50美元。紐約期金上周一度站上1911.6美元，創下2011年9月來新高。

美國供應管理協會（ISM）公布，6月非製造業指數為57.1，遠高於5月的45.4與市場預期的50.1，創下4個月新高，並重返50榮枯分界點，代表美國服務業重返擴張。

IHS Markit美國6月服務業採購經理人指數（PMI）終值為47.9，高於初值46.7。綜合PMI終值為47.9，亦高於初值46.8。

（時報編譯 柯婉琇）