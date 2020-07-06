台積ADR猛 61美元創新高

外資不計價瘋搶台積電，激勵股價6日收上338元，尤其周一美股早盤台積電ADR大漲逾5％，站上歷史新高的61.6美元，也讓台積電重返歷史新高346元榮耀機率大增。有意思的是，6月以來的波段大漲，意外讓小散戶成為台積電狂飆的最大贏家。

CMoney統計，國際資金自6月以來開啟回補台積電浪潮，期間僅兩個交易日出現小量調節，其餘全站買方，迄今累計加碼台積電23.8萬張，張數僅次於面板雙虎的24～27萬張左右，加碼金額則高達753.5億元，毫無疑問是台股單一個股加碼金額之冠，且占外資同期間對台股買超1,214.6億元的逾六成比重。

台積電本波段股價強勢表現，其來有三：第一、美國聯準會不僅將利率水準降到0，還開啟無限量化寬鬆（QE），加上不少歐洲國家利率亦極低，國際資金自然尋求現金殖利率較高的台股保護，而成長性強、流動性佳的台積電，自然是首選。

第二、以投信為首的內資勢力，對台積電不離不棄，6月以來也加碼了20.6億元。第三、散戶大軍更是把握台積電回檔加碼時機，2～4月小股東（持股10張以下、含零股）人數由37.4萬大增至43.3萬人，因此，當國際資金加緊歸隊腳步，本土投資人反而早早就搭上台積列車、坐等熱錢抬轎。

從大型研究機構對台積電基本面態度來看，以凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀、花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志，分別賦予380與375元推測合理股價最高。花旗環球證券還預期，台積電6月營收將創紀錄，並把動能延續到第三季，目前並無悲觀理由。

至於市場先前對蘋果Mac轉向ARM架構寄予厚望，瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈認為，蘋果改採ARM架構較廣為市場預期，且晶片已預訂在台積電生產，短線對台積電實質幫助不大。

不過，如果蘋果ARM架構的Mac取得成功，並帶動其他PC製造商跟進（雖評估可能性偏低），便可能替台積電帶來實際成長，瑞銀推算，每當有10％的PC從x86轉採ARM架構，將替台積電帶來2～3％的營收上檔空間。