7月6日一分鐘強弱勢股

7月6日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

聯嘉

(6288)

10.00

受惠特斯拉第二季銷售優於預期，上周完成填息後持續走高

杰力

(5299)

10.00

遠端商機促使MOSFET廠迎來轉單潮，上半年累計營收年增9.66％

創惟

(6104)

10.00

自結前5個月獲利倍增外，Q3業績在需求暢旺下有望續強

日揚

(6208)

10.00

台積電擬發139億元公司債用於擴建廠房，概念股喜迎商機

聚和

(6509)

9.98

旗下生物緩衝試劑需求強勁，首季獲利年增1.25倍

華星光

(4979)

9.97

國內外5G基建商機發威，轉機題材浮現，三大法人同步加碼

聯鈞

(3450)

9.96

受惠5G與3D感測產品下半年需求增溫，股價創下今年高點

安力-KY

(5223)

9.96

筆電產品拉貨動能強勁外，大陸通訊廠訂單進補，業績看俏

系微

(6231)

9.95

旗下系統管理解決方案攜手信驊晶片，搶攻美系伺服器大廠

原相

(3227)

9.94

CIS元件上半年獲遊戲機拉貨支撐，後續則有多鏡頭手機趨勢

製表：柯宗沅

7月6日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

瑞基

(4171)

7.79

遭合一擠下生技股王寶座，龍頭光環淡去，投信續賣111張

金麗科

(3228)

4.40

短線飆漲後遭櫃買中心列為處置股，自高檔拉回守住5日均線

易威

(1799)

4.34

外資連5日賣超回測月線，惟今年已取得美藥證，力拚損平

譁裕

(3419)

4.28

遭檢調赴公司調查衝擊，開盤見低點，法人力挺下跌幅收斂

光鋐

(4956)

3.80

自結5月每股盈餘0.07元，較去年同期倍增，股價於高檔震盪

東典光電

(6588)

3.46

掛牌首日創162.5元高點後，走勢轉弱，回測月線支撐

曜越

(3540)

3.34

於蝦皮開幕品牌店，早盤一度漲停，惟在外資賣超拖累翻黑

聚隆

(1466)

3.32

搭上防疫列車，股價6月累計漲幅達91％，近期於高檔震盪

旺玖

(6233)

2.87

外資獲利調節賣壓出籠，由買轉賣，所幸終場仍守穩短期均線

倉和

(6538)

2.77

股價歷經近1個月量縮橫盤整理，6日三大法人同步轉賣

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

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