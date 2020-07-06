7月6日一分鐘強弱勢股
7月6日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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聯嘉
(6288)
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10.00
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受惠特斯拉第二季銷售優於預期，上周完成填息後持續走高
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杰力
(5299)
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10.00
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遠端商機促使MOSFET廠迎來轉單潮，上半年累計營收年增9.66％
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創惟
(6104)
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10.00
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自結前5個月獲利倍增外，Q3業績在需求暢旺下有望續強
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日揚
(6208)
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10.00
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台積電擬發139億元公司債用於擴建廠房，概念股喜迎商機
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聚和
(6509)
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9.98
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旗下生物緩衝試劑需求強勁，首季獲利年增1.25倍
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華星光
(4979)
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9.97
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國內外5G基建商機發威，轉機題材浮現，三大法人同步加碼
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聯鈞
(3450)
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9.96
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受惠5G與3D感測產品下半年需求增溫，股價創下今年高點
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安力-KY
(5223)
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9.96
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筆電產品拉貨動能強勁外，大陸通訊廠訂單進補，業績看俏
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系微
(6231)
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9.95
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旗下系統管理解決方案攜手信驊晶片，搶攻美系伺服器大廠
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原相
(3227)
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9.94
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CIS元件上半年獲遊戲機拉貨支撐，後續則有多鏡頭手機趨勢
製表：柯宗沅
7月6日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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瑞基
(4171)
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7.79
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遭合一擠下生技股王寶座，龍頭光環淡去，投信續賣111張
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金麗科
(3228)
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4.40
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短線飆漲後遭櫃買中心列為處置股，自高檔拉回守住5日均線
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易威
(1799)
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4.34
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外資連5日賣超回測月線，惟今年已取得美藥證，力拚損平
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譁裕
(3419)
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4.28
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遭檢調赴公司調查衝擊，開盤見低點，法人力挺下跌幅收斂
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光鋐
(4956)
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3.80
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自結5月每股盈餘0.07元，較去年同期倍增，股價於高檔震盪
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東典光電
(6588)
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3.46
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掛牌首日創162.5元高點後，走勢轉弱，回測月線支撐
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曜越
(3540)
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3.34
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於蝦皮開幕品牌店，早盤一度漲停，惟在外資賣超拖累翻黑
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聚隆
(1466)
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3.32
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搭上防疫列車，股價6月累計漲幅達91％，近期於高檔震盪
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旺玖
(6233)
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2.87
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外資獲利調節賣壓出籠，由買轉賣，所幸終場仍守穩短期均線
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倉和
(6538)
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2.77
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股價歷經近1個月量縮橫盤整理，6日三大法人同步轉賣
製表：柯宗沅
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