上市、櫃企業營運快報

今(7/6)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.檢測設備廠致茂(2360)董事會通過處分其華亞科技園區廠房給關係人凌華(6166)，其華亞廠房之土地共4,934.69坪，廠房建坪共18,370坪，交易金額為30.8億元，2家公司在3日董事會決議通過後，即進行簽約，預訂於明年第一季完成交易，致茂預計在2021年認列出售利益10.9億元。

凌華科技為致茂電子投資11.3%之關係企業，因凌華科技業務持續成長，廠辦空間不敷使用且分散各地承租。因此，凌華科技購買華亞廠房建立集團企業總部，整合各部門資源，並預留未來成長之空間。

2.受惠於高頻高速材料需求強勁，銅箔基板廠—聯茂(6213)6月合併營收為25.37億元，月增1.08%，再創單月歷史新高，累計第2季合併營收為74.76億元，季增33.07%，創下單季歷史新高，儘管大陸5G基礎建設需求趨緩，但因歐美客戶及伺服器訂單穩定，聯茂預估，第3季有機會比第2季好，再創單季歷史新高。

3.晶圓代工廠世界先進（5347）今日除息3.2元，開盤參考價77.7元，開盤漲1.1元達78.8元，穩健邁向填息。今年新加坡新廠產能挹注下，公司營收將挑戰新高。

4.松果購物(6740)6月交易額(GMV)達1.94億元，單月營收0.27億元，年增24.9％，上半年營收為1.95億元，年成長62.6％，主要銷售動能來自上半年電商最大檔期618與端午節時節趨勢需求，提升整體熱絡買氣。

松果購物總經理吳佩雯表示，隨著疫情趨緩，政府逐漸將政策從紓困轉移至振興在地消費。後疫情時代下的消費者消費行為已移轉到線上，因此松果購物響應三倍券政策，全面性發放3000元振興消費券，用電商力量促進消費、擴大振興。