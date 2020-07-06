大立光6月營收回神 法說行情暖身中

股王大立光法說會9日登場前，6月營收先出爐總算告別衰退，繳出月增6.99％、年增1.48％成績，符合花旗環球、廣發、本土投顧龍頭等預測；至於第二季營收不佳，外資圈早已修正預期，紛紛將目光轉向第三季傳統旺季，力挺股王重返榮耀。

花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋領先市場，在5月初即預言：5月是大立光2020年營運谷底、6月營收將優於5月，果然精準命中。他還提醒市場，從過去軌跡觀察，大立光股價在月營收落底之後，往往都會有一段揚升行情。

儘管客戶需求平平，大立光估7月拉貨動能大致與6月相當。惟第三季向來為傳統旺季，今年又有蘋果四款新機規格升級助威，樂觀派外資對大立光第三季營收估計值約為165～168億元，隱含季成長三成；單季每股純益也可望從第二季的40元左右，翻揚50％來到第三季的60元附近。

天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤看好，大立光將自7月中旬開始出貨iPhone 12高階鏡頭，營收動能顯著轉強，與過往相較，大立光2020年出貨下半年新iPhone高階鏡頭遞延約4～6個禮拜，故下半年出貨蘋果鏡頭的高峰將是9～11月（過去是8～10月），相信iPhone 12鏡頭需求增加，將有助大立光顯著提升產能利用率。

（工商時報 簡威瑟）

外資力挺 大立光股價補漲

大立光6月營收終止連2個月衰退，重返月增及年增雙升格局，外資預測本週四的法說將釋出正向訊息，在外資力挺下，大立光持續展開落後補漲行情。

大立光6月營收優於原先持平的預期，激勵今天股價以4,420元上漲95元開盤，開盤1小時股價最高來到4,435元，上漲110元，漲幅逾2.5%，而後賣壓顯現股價一度翻黑，最低壓到4,315元，下跌10元。

大立光5日公布6月營收回升到新台幣41.36億元，月增7%，年增1%，終止連2個月衰退，第2季營收126.85億元，是近5季以來新低；由於客戶需求未見到顯著變化，大立光預估，7月拉貨動能大致和6月相當。

大立光將在9日舉行線上法人說明會，將公布第2季財報，由於營運規模縮小加上匯率不利因素，市場沒有過多期待。不過法人看好第2季將是今年谷底，迎接第3季旺季，蘋果iPhone新機可望從8月開始拉貨，華為及三星訂單回溫，下半年有望先蹲後跳。

包括第3季營運展望，旺季效應能否如往年一樣、蘋果iPhone新機拉貨、三星投單狀況、高階7P（七片塑膠鏡片）、8P（八片塑膠鏡片）出貨趨勢，以及新廠擴產計畫等都是法人聚焦重點。

觀察法人籌碼，外資連4日回補買超大立光共計608張，投信也連3日站在買超，共計買超110張；帶動股價站上所有均線之上，能否擺脫橫盤整理區間，預計9日法說會釋出的訊息將牽動市場信心。

（中央社）

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