外資倒貨5600億認錯！專家爆台股天花板

熱錢瘋狗浪狂襲，台股7月首周開出好采頭，指數登上11900點，專家認為，今年只是資金行情，別太早預測台股高點，明年若基本面回升，說不定會衝上2萬點，背後兩大推升動力，一是、外資撤出的5600億一定會回補；二是、在超低利環境下，台股本益比40倍才算高，所以今年「拉回即是買點」。

今年以來，外資因上半年新冠疫情嚴峻在台股竟大舉倒貨約5600億元，不過，在國安基金等國家隊法人護持台股下，使大盤在前波低檔8523點附近起死回生，且反彈迄上周五，已突破今年元月底以來高點，等同走出了令人刮目相看的V型反轉之回升行情；但在台股直逼萬二關卡前夕，已有一些分析師大喊居高思危，且技術指標在高檔牛背離等，讓人在高檔如履薄冰，忐忑不安。

不過，市場也有專家分析，外資在上半年倒貨的5600億元，終將陸續回補，因為新冠疫情再惡化空間相對有限，而且近期單日確診病例雖創新高，但死亡人數卻走低，顯示各主要工業國已大舉投入力物力開發新冠苗與相關藥物下，疫情不再那麼可怕。

而且這些工業國已大多知悉怎麼預防新冠下，將使新冠威脅景氣的變數將愈趨式微，相對全球低利率環境將持續至少2~3年，與台股具高股息殖利率，仍相當誘人下，使台股波段資金行情仍相對有看頭。

（中時電子報 吳美觀）