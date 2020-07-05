台股三齊發箭 攻克萬二有譜

台股端午連假開盤後，先抗跌、再強漲，多頭最新三箭齊發：看好股后矽力-KY與第三高價股祥碩爭相躍上2,000元，搭配股王大立光發動、炒熱光學雙雄，再加上台積電股價於法說會前啟航，千金、股王、權王多手聯彈，台股攻克12,000點機率大增，進一步挑戰歷史紀錄12,682點亦非空想。



加權指數3日收11,909點，離12,000點關卡只差一步，台股這一輪強渡關山的領頭羊，首推二大千金股比價效應。摩根士丹利證券指出，祥碩來自蘋果與大陸市場的雙邊業務正在加速成長，進度遠快於預期，給予2,020元推測合理股價，這也是繼矽力-KY獲匯豐看好股價上2,400元後，再有千金股被點名升級，凸顯單純股后爭霸不稀奇，站上「2」字頭更有話題。



矽力-KY股價3日一度達2,045元，是2015年來台股終於再現2,000元等級股后，祥碩股價盤中也順勢突破1,600元關卡。大摩賦予祥碩推測合理股價由1,460升為2,020元，超越自身對矽力-KY股價1,888元預期，頗有押寶祥碩超車、股后換人坐意味。



其次，各千金與800元以上高價股日前爭奇鬥艷時，獨缺股王大立光共襄盛舉，所幸在6月營收公布前夕，大立光股價終於表態，伴隨光學二哥玉晶光股價續創高，光學鏡頭族群性更為聚焦。



廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇指出，電子產業以蘋果產業鏈能見度較佳，隨iPhone需求回溫，加上部分Android品牌重啟拉貨，看好股王大立光憑藉技術優勢，推升第3季營收表現。



再者，權值王台積電經過連續三個交易日大漲，股價來到330元附近，稱職扮演指數發動機角色。更應注意的是，凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀、花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志，近期陸續調升台積電推測合理股價，各來到380與375元，這不僅是新冠肺炎引發股市大幅下挫後首見，也是市場對台積電股價「4」字頭期望銷聲匿跡以來，終於又有股價預期逼近400元。



花旗環球預測，台積電6月可望刷新月營收紀錄、來到1,150億元，不僅助第二季財測一臂之力，亦認為強悍營收動能可延續到第三季。凱基則認為，儘管景氣仍有諸多不確定性，然考量台積電在全球晶圓代工的獨特地位，未來不論在先進或成熟製程產能利用率都將維持高檔，並成為新常態。