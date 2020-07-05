5G開台 證券商瞄準年輕世代拚數位轉型

全球化投資加上瞬息萬變的年代，「資訊力」及「便利性」成為現代人投資理財重要的關鍵，配合5G世代來臨，證券商瞄準年輕世代族群，積極拚數位轉型，正面迎戰即將掀起的新一波金融科技大洗牌。

人手一機，網路、社群、雲端、AI大數據的發展下，現代人從生活日常到投資理財，甚至是學習都能透過智慧手機裡各式各樣的APP快速搞定。

在金融科技（Fin Tech）驅動加上5G正式開台，一場前所未有券商數位變革競賽正打得火熱，一路從電子下單、APP服務再到LINE平台，除了拚速度、豐富內容外，簡單便利容易上手及互動式回饋都是投資人最在意的。

疫情所帶來的新經濟型態成為數位化發展催化劑，證交所統計數字顯示，截至3月底數位開戶超過去年全年50%的券商就有4家，依序為永豐金證券86%、元大證56%、國泰證55%及玉山證50%。其中包括元大證券及國泰證券理財APP下載量均突破百萬人次；顯然面對防疫及股災情勢，不少投資人積極開戶展開存股、危機入市計畫。

根據證券交易所統計券商電子式交易數據，2018年至2019年間電子交易比重約維持在60%上下間波動，直到2019年下半年開始見到顯著拉升，今年3月全球爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），疫情引發全球股市大崩盤，卻也推升台灣電子交易量及比重同步快速衝高，5月電子下單金額比重已衝上68.19%歷史最高紀錄。

證券業者表示，現在包括開證券戶、銀行戶全都不需要出門，只要在線上3個步驟、5分鐘就搞定，不會操作還有AI機器人幫忙。線上開戶、簡單快速、豐富多元的資訊已經是基本配備，「整合性多元化的一條龍服務」及「客製化專業建議服務」才是下階段真正的勝負關鍵決戰點。

不少券商透過異業結盟亦或金控集團資源整合數位業務綜效，積極開拓包括在途交割融資、股票借款，不用出門且24小時受理申辦，免賣股票快速變現，或股票借券賺利息等數位化服務新業務，企圖吸納更多年輕客源。

台灣龍頭券商元大證券表示，現在的技術已經大幅簡化開戶步驟，投資人若想加入股票市場，只要線上3步驟、5分鐘就可完成開戶，同時全台所有銀行皆可約定為交割入款帳戶，刷臉或透過FB、Google +社群均可快速登入。今年因疫情影響，增加線上開戶需求，線上開戶客戶近5成為30歲以下年輕人。APP下載量已逾130萬人次。

看準數位金融世代，國內老牌國泰金控集團也積極進行數位轉型，國泰金控總經理李長庚表示，在金融機構的數位轉型，有一個很大的關鍵是「基礎建設夠不夠有效力」，集團內數位轉型較具成果的是證券。

國泰證券電子下單比重已達9成，App總下載人次遠超過百萬以上，在台灣數位證券服務領域已占有一席之地，成為後起之秀。

永豐金也在近年持續擴大數位及資訊相關組織與人力布建，建置「數位金融處」、「資訊處」2大事業處推動數位化發展；目前APP下載量已超過20萬，針對大多數投資人不知道該如何投資的痛點，提供金融理財觀念與交易知識及定期定額買股平台提供投資人紀律的投資方式。

投入數位化較早的凱基證券，線上開戶數提前在2019年爆發，年增超過34倍，電子交易也穩定在70%以上，今年5月進一步衝高至76%。今年6月APP下載年增仍有37%。凱基樂活投資人LINE官方帳號，好友數則已接近23萬人。

綜觀各家券商APP，產品線如能涵蓋股票、基金、定期定額複委託海外股票、ETF、財管等多元化服務，加上大數據及AI技術運用為投資人提供茫茫股海中的選股策略，只要服務夠「便利」、「全方位」，大多能吸引大量用戶。