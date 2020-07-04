上11900 又有散戶畢業！專家爆這天做空慘賠

台股在前一波反彈逾2千點過程中，已有不少空頭散戶被軋爆畢業，沒想到今（3）日大盤衝破11900點，又有一位6月中旬進場的「空軍」慘賠10萬元出場。對此，分析師指出，投資人至今仍不相信資金行情，一看到6/12台股跳空下跌就空下去，連月線都沒跌破就做空太危險，除非大盤帶量跌破重要支撐，否則還是當多頭勝算更大。

台股3月中旬股災跌到8523低點後，直接V型反轉不回頭，也讓不少「空軍」提前畢業，即使到今天大盤上漲104點，收在11909點，創下5個多月新高，「萬二」只有一步之遙，空頭還是不死心，在這次強彈3千多點過程中，多數做空散戶下場都很慘。

有網友在批踢踢股版po文表示，台股在6月中旬大跌，想說指數會順勢殺下去，沒想到竟空到低點，最近這一波張勢，把他軋到失能失智，只好認賠10萬斷尾求生。

摩爾投顧投資長郭哲榮指出，6月中到現在，台股讓很多空軍畢業，其實應該想的是，這些人為什麼會去做空呢？6/12台股跳空下跌後，不僅收百點下影線，甚至連月線都沒跌破，怎麼看都不像適合做空的點位，我認為空軍是意氣用事了，不相信資金行情，一看到大盤跳空下跌就見獵心喜，以為釣上一隻肥美鮭魚，殊不知釣到的是大白鯊！

他認為，這一波漲勢，是由資金行情帶起來的，以前雖然也有過QE跟低利率政策，但從來沒有人遇過「無限QE」，沒有人知道資金行情能把股市帶到哪裡，預設高點也是不明智的行為，因此台股並不是不會轉向，只是目前並沒有這個跡象，除非台股帶量跌破重要支撐，否則，投資人還是安穩地當多頭賺錢吧！

大宇國際投顧分析師許銘雄則表示，6月中有多項利空衝擊，美國疫情持續蔓延，市場擔心恐爆二波疫情，以及再度封城的風險，6/12道瓊重挫1861點，美國一旦有危機，政府就會出手救經濟，釋出更多的利多，台股也是6月中來到低點，以技術面來看，月線沒有破，台股仍是多頭排列，今（3）日大盤指數來到波段高點11909點，近期股市開始展開類股輪動，不是只有生技族群強勢而已。