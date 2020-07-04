資金簇擁 高價股風起雲湧

台股加權指數截至6月30日止的五個交易日，呈現橫向狹幅震盪格局，雖有國際利空，但仍守住月均線，相對比美股道瓊指數強。主要原因得歸功於熱錢效應，由新台幣兌美元匯率來觀察，自5月26日再次升破30之後，就沒再回頭，截稿前已升至29.49元兌1美元，即便外資買超並不積極，各方湧入的熱錢仍舊促使台股維持高熱度，挑戰歷史高價的個股不絕於耳。

恐慌邊際效應降低 實體經濟仍受影響

目前困擾投資人的是股市行情與實體經濟之脫鉤問題，如果評估股市發展的「時間軸」放得太短，就會無所適從，主要是新冠病毒疫情的不確定性。

現階段該如何看待股市呢？人類的恐懼來自於對事物的陌生，重大事件第一次發生可能導致恐慌；第二次發生，由於已有應對的SOP可循，就相對不恐慌。因此，金融市場改變慣性的機率變小。

不過，雖說金融市場不恐慌，不代表實體經濟就不受影響，至少會改變經濟修復軌跡，修復時間大概率將拉長。

根據美國統計資料，上週單日新增確診人數一度飆破4萬大關，較4月26日第一波疫情高峰時的數據大增超過9千人，累計至六月底已感染超過260萬人，近12萬人死亡。

由於美國新冠肺炎疫情再度惡化，蘋果公司於六月二十五日又宣布佛羅里達州十四家先前恢復營業的門市再度關閉，兩周以來重新關閉的蘋果美國門市已達三十二家，這是實體經濟受影響的典型代表。

就實體經濟而言，第二波疫情最直接的衝擊就是失業人數維持高檔的時間拉長。由美國勞工部數據觀察，六月二十日止的當周，初領失業救濟人數達一四八萬人，仍高於市場預期的一三二萬人。

失業人數下降緩慢 景氣修復時間拉長

儘管上周初領失業救濟人數呈現連續十二周遞減趨勢，且至6月13日止的連續請領人數從2029萬人降至195.2萬人，但速度仍舊太慢。這可能源自於部分企業流失大量顧客，獲利與營收銳減，而正展開第二波裁員行動，也就是讓原本只是摩擦性失業的人口轉變為結構性失業，最後演變成消費需求下滑。

還有另一個麻煩可能導致屋漏偏逢連夜雨，就是美國政府每周加發600美元失業補助，將於七月底畫下句點。

屆時失業救濟金會回復到地方政府平均每周發放每人378美元的金額，失業者的收入將驟減約60％，這恐讓失業者墜入「收入懸崖」(income cliff)，消費緊縮，經濟活動下降，進而阻礙經濟復甦。

例如美國新公布的五月耐久財(指使用壽命三年以上的商品)新訂單雖月增15.8％，但年增率仍衰退17.9％，要恢復疫情以前的狀況仍需時間觀察。

另一方面，則是政府當局的為難之處，跨黨派的美國國會預算辦公室(CBO)近來發表報告表示，若延長每周六百美元失業補助，將降低勞工重拾工作的意願，恐會拉低美國今年下半的就業率。

回到問題原點，實體經濟是受第二波疫情影響了，股票市場呢？如前所述，同一事件再次發生，由於已有應對的SOP可循，就相對不恐慌，金融市場改變慣性的機率自然變小，加上各國央行撒錢的長尾效應仍在，熱錢也無處可去，只好再度擁抱風險性資產。因此，股市崩跌的機率很小。

時間軸拉長到明年 指數位階仍屬合理

當然，指數不可能無窮盡的上漲，大概率是呈現一段時間的區間整理，等待實體經濟的復甦能跟上腳步。

至於目前的指數位階到底合理不理？觀察國際主要機構近期對全球的經濟成長預估值，國際貨幣基金(IMF)預估今年全球經濟衰退4.9％，2021年將成長5.4％；世界銀行(World Bank)預估全球經濟今年衰退約5.2％，2.21年約成長4.2％；經濟合作發展組織(OECD)預估今年全球衰退約6％，2.21年將成長5.2％。不論是哪一種版本，2021年全球GDP都將回到接近疫情爆發前的規模。

若單獨觀察各機構對美國經濟的看法，也有異曲同工之妙；美國聯準會FED預估今年GDP約衰退6.5％，2021年將成長5％；全美企業經濟學會(NABE)預估今年美國GDP約衰退5.9％，2021年將成長3.6％。

如圖表五顯示，由五個不同機構的預估值來看，雖然明年底的美國GDP尚無法回到2019年的規模，但也距離不算遠。

因此，若把時間軸拉長到明年，2019年底美股道瓊指數為28538.4點，截稿前道瓊指數為25595.8點，還差11.5％，就指數而言只能稱之為早到，不足以稱之不合理，何況當前貨幣寬鬆的程度遠勝2019年，本益比估值理應上調。

銀行體系錢滿為患

俗話說，萬般利空不敵寬鬆，現階段金融體系到底有多寬鬆？由於聯準會(Fed)撒錢救經濟，加上企業到一般小家庭因憂心前景不明而囤積現金，使銀行體系存款大增。

根據聯邦存款保險公司(FDIC)數據顯示，自美國發生首例新冠肺炎以來，美國銀行業創了存款餘額暴增約二兆美元的歷史紀錄，且新增的存款中有逾三分之二流入二十五家大型金融機構，如摩根大通、美銀、花旗等。

依據標普全球市場情報(S&P Global Market Intelligence)數據，標普五百大企業第一季的現金和短期投資部位中位數激增了13.9％，這樣的情境，短期內不易出現資金斷鏈的問題。

台灣一樣不惶多讓，央行大幅加發定存單回收閒錢，根據央行統計，四月累計增發定存單高達3932.6億元新台幣，促使存單未到期餘額都維持八兆元以上的歷史高峰；市場資金過剩結構不變，只好一手放錢，一手收錢，以增發定存單提供銀行體系之閒錢去化管道。

高價股族群拉高比價空間

近期高價股逐步拉高了本益比之比價空間，在交易策略上，本益比相對較低的同族群個股，可望吸引市場資金關注；可持續追蹤回檔量縮之關鍵點位，再搭配十日均線為風險控制點。

例如瑞昱(2379)，目前華為開始急尋海思晶片替代方案，尤其是消費性及智慧型手機等應用，華為已開始著手更改工程設計導入非海思供應鏈，海思替代供應鏈將逐漸浮現，方式是採用非美系的晶片供應商，瑞昱有機會增加市場份額，瑞昱有機會增加10％市佔率。

2020年AP Router僅高階機種轉換到WiFi 6，2021年才開始正式進入主流規格，包含消費性AP Router、home gateway及中國標案市場，會在2021年開始陸續升級到WiFi 6。

瑞昱的WiFi 6晶片已交予客戶端測試，預計今年底量產，將搭上2021年WLAN升級潮。2021為瑞昱WiFi 6的第一年，以過去經驗來看，滲透率快速拉升時間為前三年，成長可期。

法人預估2020年營收為六八七億元，年增13.2％，稅後EPS約16.3元。2021年營收預估為781億元，年增約13.5％，稅後EPS預估約為19.6元，本益比仍有調升空間。

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

文章來源：理財周刊