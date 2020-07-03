台積電為何四天狂噴？專家一句神解

台積電從周一（29日）最低點310元，漲到周五（3日）高點330.5元，短短1周價差高達20元，有投資人疑惑近期並沒有實質利多消息，台積電這4天到底在漲什麼？分析師指出，台幣不斷升值，外資匯入股市首選是台積電，就像去鼎泰豐能不吃小籠包？

資金行情持續發酵，股匯持續雙漲，台幣再度強升挑戰29.5元關卡，外資6月回補台股841億元，7月來又買超65億元，還大舉狂掃台積電，目前持股逾76.1%，帶動台積電股價今大漲7.5元（或2.3%），收在329.5元。

有投資人好奇，台積電近期無任何重大利多，新聞找不到消息，股價卻莫名的強勢，默默地漲真的很可怕。

摩爾投顧投資長郭哲榮指出，雖然前陣子有華為禁令影響，但很明顯即便少了華為的訂單，也有很多國際大廠排隊要跟台積電下單，補上華為的空缺，只是辛苦了工程師們的肝，另外因為資金行情，這幾天台幣不斷升值，大家覺得外資匯錢進來，買台股會不買台積電嗎？那不就跟去鼎泰豐不吃小籠包一樣嗎？

再從技術面來看，他進一步分析，台積電前波低點在6/15的309.5元，接著就進入區間整理，後來連續兩天都有跌到低點附近，但是收盤都是收下影線，代表支撐非常強勁，那麼前天台積電漲到區間上緣附近，很明顯是蓄勢待發，準備噴出，果真台積電又續漲，今天甚至跳空大漲創新高表態。

大宇國際投顧分析師許銘雄表示，台積電市場傳出三星放棄4奈米製程，直接壓押寶3奈米對決台積電，以此來看台積電製程技術領先三星超過1年。華為禁令120天限期到後訂單將全面歸零，所幸由國際大廠如蘋果、高通、聯發科、NVIDIA，補足失去華為訂單的衝擊。近期市場傳出5奈米全面產能滿載，看來國際大廠離不開台積電，無法再像過去隨意釋出砍單、轉單的消息，因此拉抬台積電近期股價持續走高。

（中時電子報 吳美觀）

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