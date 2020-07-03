熱錢湧入！台股31檔創天價

熱錢湧入台股及美股頻創高，多頭情緒沸騰，外資3日買超104.99億元，連四日買超，台股集中市場及櫃買市場3日同步價量齊揚，共有31檔創天價，尤其櫃買市場成交量爆衝875億元，創史上第三大量。

台股集中市場3日上漲104.02點，漲幅0.88％，收在11,909.16點，成交量為2,160億元。一周大漲248.49點，漲幅2.13％。

台股櫃買市場3日上漲1.35點，漲幅0.82％，收在166.50點，成交量875.74億元。

櫃買市場3日成交量居史上第三大量，第一大量為2007年7月26日1,082億元，第二大量為2007年7月24日888億元。

台股3日共有31檔股價創天價，依照股價排序依序有矽力-KY（6415）、祥碩（5269）、富邦媒（8454）、寶雅（5904）、愛普（6531）、瑞昱（2379）、合一（4743）、健策（3653）、聯詠（3034）、聰泰（5474）、晶碩（6491）、鈺太（6679）、惠特（6706）、大學光（3218）、台光電（2383）。

另有科嘉-KY（5215）、勝一（1773）、豪展（4735）、中天（4128）、杏國（4192）、 嘉威（3557）、精誠（6214）、國光生（4142）、祺驊（1593）、岱宇（1598）、 鈦昇（8027）、安力-KY（5223）、永崴投控（3712）、台汽電（8926）、新晶投控（3713）、總太（3056）。

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