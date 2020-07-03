外資買超104億 台股登高11909 週線連3紅

台股週線連3紅 3日大漲逾百點突破11900點

電子金融走堅，台股終場上漲104點，站穩11900點之上，週線連3紅。法人表示，台股出現資金行情下的比價效應，下週股王大立光法說領軍，預期下週台股有機會挑戰今年初12197點波段高點。

美股那斯達克綜合指數再創新高，帶動台股電子族群走揚漲幅超過1.2%，加上生技族群走堅，台股早盤數度大漲逾百點，突破11900點大關，最高來到11933.59點，大漲128點，不過盤中賣壓浮現，台股漲幅收斂到百點之內，遊走11900點附近，尾盤電子金融穩健，台股以大漲104點作收。

加權股價指數終場收在11909.16點，上漲104.02點，漲幅0.88%，成交值相對放大來到新台幣2160.68億元。電子股漲1.35%，金融股漲0.59%。台股今天也收週線，週線上揚248.49點，週線連3紅。

主要電子權值股漲多於跌，股王大立光終場收在4325元，上揚1.88%。晶圓代工龍頭台積電收在329.5元，上漲2.33%，鴻海收在85.3元，下跌0.81%。

日月光投控收在71.9元，下跌1.1%，聯發科終場收在585元，上漲1.92%。

傳產股台塑四寶整理，其中台塑收在84.3元，小漲0.6%，台塑化收在88.9元，跌1%。南亞收在65.8元，小漲0.61%，台化收在73.4元，小漲0.82%。

金控股相對走堅，其中國泰金收在40.75元，漲1.12%，富邦金收在42.8元，上揚1.66%，中信金收在20.8元，上漲1.46%。

兆豐國際投顧表示，美股上揚，台股持續資金行情，預估COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情對全球經濟衝擊影響將趨緩，各國朝向恢復經濟活動發展。

展望台股後市，兆豐國際投顧指出，國際熱錢湧入青睞台股，推動新台幣兌美元匯率持續升值，台股出現資金行情下的比價效應，加上下週股王大立光法說領軍，上市櫃公司陸續公布6月營收和第2季財報，預期下週台股有機會挑戰今年初的12197點波段高點。

三大法人買超台股163.07億元

台股今天漲104.02點，收在11909.16點，成交值新台幣2160.68億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣163.07億元。

自營商買超24.71億元，投信買超33.4億元，外資及陸資買超104.96億元。

展望台股後市，兆豐國際投顧指出，國際熱錢湧入青睞台股，推動新台幣兌美元匯率持續升值，台股出現資金行情下的比價效應，加上下週股王大立光法說領軍，上市櫃公司陸續公布6月營收和第2季財報，預期下週台股有機會挑戰今年初的12197點波段高點。

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