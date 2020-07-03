雙王喊衝 金融傳產穩盤 台股收復11900

台股受惠資金行情淹腳目，在近4交易日陸收復11600點、11700點、11800點及11900點，短多士氣高昂，大盤在高檔蓄勢向萬二大關挑戰外，更有機會向上突破12682點的歷史天花板。

只是技術指標包括KD值與RSI等，持續在高檔牛背離，仍是投資人在追價時，需特別小心盤勢可能在高檔隨時反轉，呈技術性拉回的風險變數。因此，高檔操作或眼明手快，善設停利點為宜。

目前看起來，技術指標在高檔鈍化的機率不低，因此，大盤持續驚驚漲，也不足為奇，但持股的風險意識需提高，以免只是帳上曇花一現的獲利。

事實上，今不少電子股係震盪盤軟格局，權值股中，包括鴻海、中華電、南亞科、仁寶與台塑化等，皆臉色不佳；此外，環球晶、群聯、美律、新鉅科、原相、玉晶光、華新科及華碩等前波短多指標股，也表現疲軟，加上部分防疫概念與生技等股也走疲，顯示法人、主力群與大股東等似有居高思危，拉東出西疑慮。

集中交易市場今開高走高，貢獻指數占比最大功臣，仍是雙王之權王台積電與股王大立光；其次係擔當穩盤角色的綠葉股票，包括國泰金、富邦金、中信金、元大金、中鋼、聯電、台塑三寶、廣達、台泥、亞泥、統一、和碩、長榮海運、聯發科、台灣大及台達電等。刺激加權股價指數終場大漲104.02點，為11909.16點，漲幅0.88%，成交2160.69億元。

店頭市場方面，在昨指數改寫逾12年新高後，今盤勢開高即引爆在高檔獲利回吐賣壓陸續出籠，包括紡纖、航運與觀光等類股指數，都震盪盤軟，另外，部分生技股也漲多拉回，只是就整體表現來看，生技、電子、化學、營建、電機與鋼鐵等類股指數都力守榮面，使盤勢仍得趨堅收高，終場指數上漲0.82%，報166.5點，持續改寫10餘年來新高水準，成交875.73億元。

業內人士指出，目前看起來，大盤並非雞犬升天似的百花齊放，簡單的說，即類股或個股依題材輪動，仍呈鴨子伐水般行進，短期如見雙王拉回，則小型股、轉機股可望接棒；設若權值股續強，即需小心市場大戶趁機調節漲幅已大的相關小型股。而就大盤量價關係來看，現下盤勢仍走的穩健，在國家隊法人未明顯退場前，後市不必過分看淡。