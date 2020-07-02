美就業大改善 專家：台股這格局不變

受惠非農業就業人口大幅成長，激勵美股收紅，那斯達克綜合指數再創新高。法人表示，台股走勢驚驚漲，雖有漲多回檔可能性，不過多頭格局不變。

美股收紅，道瓊工業指數漲92.39點或0.36%，收在25827.36點。標準普爾500指數漲14.15點或0.45%，收在3130.01點。以科技股為主的那斯達克綜合指數漲53點或0.52%，收在10207.63點。那斯達克綜合指數再創新高。

台股2日上漲101.72點，收在11805.14點，成交值新台幣1881.75億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣29.8億元。其中自營商買超5.93億元，投信賣超4.71億元，外資及陸資買超28.58億元。

法人表示，台股走勢驚驚漲，後勢仍需量價得宜，指數均線多頭排列，且創波段高點，雖有漲多回檔可能性，不過多頭格局不變。

觸控晶片廠義隆電第2季業績表現亮麗，季營收35.39億元，季增逾6成，並創歷史新高紀錄。

傳輸介面晶片廠創惟自結前5月歸屬母公司淨利1.44億元，年增約1倍，每股純益1.6元。

經濟部匡列兩年76億元預算，將透過補助方式，拋磚引玉帶動廠商加碼投資，目標10年民間投資1.2兆元、半導體產值5兆元，預計將台灣打造成高階製造與半導體先進製程兩大中心的戰略地位。