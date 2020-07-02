7月2日一分鐘強弱勢股

7月2日一分鐘強勢股

公司

漲幅(％)

強勢原因

海韻電

(6203)

10

疫情帶動遠距商機，4、5月營收靚，Q3營運續看旺

旺玖

(6233)

10

受惠旺季效應，加上各有題材，IC設計股獲買盤點火

網家

(8044)

10

攜手工研院推出AI智慧穿搭，後市營運具想像空間

合一

(4743)

10

6月營收年增13.8倍，股價有機會挑戰300元大關

迅得

(6438)

10

隨半導體廠積極導入自動化，其今、明年獲利看俏

愛普

(6531)

10

強攻AI多元化新商機，營運策略調整效益已顯現

弘塑

(3131)

10

去美化政策帶動，H2成長引擎啟動，股價破300元

科嘉-KY

(5215)

10

蘋果筆電改回剪刀腳設計，激勵其股價創歷史新高

鈺創

(5351)

9.99

IC族群迎大多頭行情，吸引外資連二日回補156張

華星光

(4979)

9.98

100G代工、25G自有產品陸續放量，題材面十足

製表：廖育偲

7月2日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(％)

弱勢原因

昇佳電子

(6732)

5.39

自營商偏空，股價跌破900元關卡，日K連四黑

逸達

(6576)

4.25

與均線間乖離過大，拉回修正，留有上影線黑K

國碩

(2406)

4.03

股價低於面額10元，2日帶量挫，惟外資連二買

建漢

(3062)

3.25

自營商連六賣，短線急漲後回檔，力守所有均線

東典光電

(6588)

2.98

上演蜜月行情後，股價處高檔震盪，外資呈小賣

訊舟

(3047)

2.82

外資近二日大砍近1,300張，日K連四紅止步

台揚

(2314)

2.48

股價登高後拉回，外資入袋為安，但均線皆有守

天鈺

(4961)

2.39

上檔受制年線反壓，外資及自營商同步脫手持股

康舒

(6282)

2.14

外資連四日大舉減碼，股價恐面臨20元保衛戰

ABC-KY

(6598)

2.11

股價呈橫盤整理格局，日K連三黑，然法人低接

製表：廖育偲

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工商時報 廖育偲

證券產業新聞中心-證券組

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