7月2日一分鐘強弱勢股
7月2日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(％)
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強勢原因
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海韻電
(6203)
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10
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疫情帶動遠距商機，4、5月營收靚，Q3營運續看旺
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旺玖
(6233)
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10
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受惠旺季效應，加上各有題材，IC設計股獲買盤點火
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網家
(8044)
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10
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攜手工研院推出AI智慧穿搭，後市營運具想像空間
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合一
(4743)
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10
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6月營收年增13.8倍，股價有機會挑戰300元大關
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迅得
(6438)
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10
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隨半導體廠積極導入自動化，其今、明年獲利看俏
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愛普
(6531)
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10
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強攻AI多元化新商機，營運策略調整效益已顯現
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弘塑
(3131)
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10
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去美化政策帶動，H2成長引擎啟動，股價破300元
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科嘉-KY
(5215)
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10
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蘋果筆電改回剪刀腳設計，激勵其股價創歷史新高
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鈺創
(5351)
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9.99
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IC族群迎大多頭行情，吸引外資連二日回補156張
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華星光
(4979)
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9.98
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100G代工、25G自有產品陸續放量，題材面十足
製表：廖育偲
7月2日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(％)
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弱勢原因
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昇佳電子
(6732)
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5.39
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自營商偏空，股價跌破900元關卡，日K連四黑
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逸達
(6576)
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4.25
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與均線間乖離過大，拉回修正，留有上影線黑K
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國碩
(2406)
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4.03
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股價低於面額10元，2日帶量挫，惟外資連二買
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建漢
(3062)
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3.25
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自營商連六賣，短線急漲後回檔，力守所有均線
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東典光電
(6588)
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2.98
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上演蜜月行情後，股價處高檔震盪，外資呈小賣
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訊舟
(3047)
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2.82
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外資近二日大砍近1,300張，日K連四紅止步
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台揚
(2314)
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2.48
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股價登高後拉回，外資入袋為安，但均線皆有守
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天鈺
(4961)
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2.39
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上檔受制年線反壓，外資及自營商同步脫手持股
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康舒
(6282)
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2.14
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外資連四日大舉減碼，股價恐面臨20元保衛戰
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ABC-KY
(6598)
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2.11
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股價呈橫盤整理格局，日K連三黑，然法人低接
製表：廖育偲
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