外資買超28億 台股震盪登高11805

台股衝過11800點 創4個半月來新高

美股各大指數漲跌互見，雖然台股早盤一度翻黑，但隨後一路走高，不但衝過前波高點11771點，更收在11800點之上，台股連漲3天，分析師認為，賣壓解除，但價量背離，樂觀中仍應謹慎。

加權指數終場收在11805.14點，上漲101.72點，漲幅0.87%，創下今年2月20日以來新高，成交金額為新台幣1881.75億元。8大類股僅塑化類股小跌，其他各類股上漲。

晶圓代工龍頭台積電成功開發全球首創晶圓倉儲自動化搬運系統，今年第1季在晶圓18A廠首先啟用，預計2021年底前陸續導入台灣廠區的12吋超大晶圓廠。台積電股價收在322元，上漲1.42%。設備供應鏈廠商弘塑收在302.5元漲停價。

股王大立光收在4245元，上漲1.07%。鴻海收在86元，上漲0.12%。聯發科收574元，下跌0.52%。今天除息的台塑收在83.8元，上漲0.72%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股衝過前波高點11771點，代表上面的套牢賣壓消除，但因價量背離，成交量未隨股價放大，投資人仍應謹慎。不過，目前未見反轉訊號，偏多格局不變。

簡伯儀指出，因資金行情維持熱度，偏多格局未變，市場資金充沛，帶動股價明顯走高，只要有題材、基本面的股票多受到青睞，如台積電自動化題材，帶動供應鏈股票走高。至於塑化類股稍弱，應是油價回檔所致，具防疫概念的生技股依然強勢。

他說，台股近來持續走強，反映的就是美國聯邦準備理事會偏多，釋出大量資金，帶動股市上演的這波資金行情，但推升的漲勢能持續多久，是否如市場期待的延續到美國總統大選前，其實大多數的人都不知道。因此，樂觀看待行情，仍須小心謹慎。

三大法人買超台股29.8億元

台股今天漲101.72點，收在11805.14點，成交值新台幣1881.75億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣29.8億元。

自營商買超5.93億元，投信賣超4.71億元，外資及陸資買超28.58億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股衝過前波高點11771點，代表上面的套牢賣壓消除，但因價量背離，成交量未隨股價放大，投資人仍應謹慎。不過，目前未見反轉訊號，偏多格局不變。

延伸閱讀

主力作價不手軟 台股百花齊放逾50檔漲停

熱錢淹股匯 炒熱除息行情 台股重返11,800

熱錢湧 股匯衝 新台幣早盤再升破29.5

今日焦點股 重點摘要