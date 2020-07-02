熱錢淹股匯 炒熱除息行情 台股重返11,800

國際熱錢狂淹台股匯兩市，除新台幣兌美元匯價強勁升值外，台股更是欲小不易，近兩日分別收復11,700點及11,800點關卡，與歷史天價12,682點已相去不遠。

在雙王之權王台積電、股王大立光領軍向前衝之下，包括日月光投控、中華電、南亞科、聯電、台塑四寶、台泥、遠東新、統一、亞泥、和碩、廣達、仁寶、台灣大與台達電等重量級集團股都見賢思齊，成功化解聯發科、國巨、國泰金、中鋼與富邦金等權值股表現疲軟壓力，使加權股價指數持穩開高震盪走高。

終場大漲101.72點，報11,805.14點，改寫今年2月底以來波段新高水準，單日漲幅0.87%，成交1,881.76億元。不過，就技術面觀察，包括9K、9D與RSI等技術指標，都在高檔牛背離。

顯示盤勢在高檔的風險敏感度將愈趨升溫，只是短線受惠國際熱錢狂潮匯不手軟，使技術指標不排除在高檔鈍化，唯高檔仍宜善設停利點，以迴避可能的風險變數。

店頭市場方面，受惠生技股強者恆強，而電子、電機、化學、營建、航運等類股也紅光滿面，僅紡纖、觀光兩族群拉回整理，使盤勢開高之後不回頭，收盤指數再度大漲1.76%，報165.15點，創10餘年新高水準，成交831.09億元。

業內人士指出，目前看起來，台股之個股或類股依題材領先盤勢發展，仍走得相對穩健，加上日均量並未失控，使熱錢力挺台股匯兩市的多頭格局，不必過分看淡。只是漲多的個股或類股終將休息，因此，近期市場針對體質健全、獲利穩定成長的相關股票，予輪動落後補漲，值追蹤。

另外，新台幣兌美元匯價迄午盤暫報大幅升值1.3角，為29.482元，係暫時升破29.5元關卡；一般預期，央行將持續在尾盤把關，只是新台幣升值趨勢似無法擋，在全球主要工業國的低利率將持續相當長時間下，新台幣升值架構，引來短期熱錢在台淹腳目現象，值有關單位持續正視。

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