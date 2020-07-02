今日焦點股 重點摘要

今(7/2)日熱門焦點股如下：

（1）薄膜觸控開關廠科嘉-KY（5215）近期股價大漲，遭列為警示股，應主管機關要求，公告自結5月淨利為1.05億元，年增190%，單月每股純益1.77元。

科嘉前五月營收11.03億元，年成長率46.96%，第ㄧ季稅後淨利3641萬元，每股盈餘0.73元。第二季蘋果巧控鍵盤進入拉貨高峰，帶動科嘉營收獲利衝高，日前公告4月自結單月每股純益為0.93元，5月每股純益1.77元，今年前五個月每股純益達3.43元，獲利表現亮眼。

科嘉早盤跳空拉上漲停價143元，續創新高。（工商時報 袁顥庭）

（2）大同（2371）自今（2）日起打列為變更交易方法，即打入全額交割股，1日股價提前反應跌停，但今日一早股價反而以平盤開出，一早最高還來到19.2元，隨後多在平盤下小跌游走，意外並未出現大跌或跌停。

大同1日股價跌停，雖有8,588張跌停賣單高掛，不過，成交量仍有7,131張，顯示股價打至跌停仍有買盤進駐，同時，外資逢低買超2,783張。

今日大同股價最低在18.65元、小跌0.15元，至上午10點半止，成交量超過4,700張。（工商時報 呂淑美）

（3）盤中熱門焦點股：

1.威剛(3260)：昨外資回頭、自營商擴大加碼，聯手買超1287張，帶動今早股價開高上漲，拚戰60關。

2.台積電(2330)：先進製程具高度競爭力，市場對其財測達標有信心，昨夜ADR逆漲，今早股價持穩盤上坐鎮。

3.三星(5007)：今除息2元，開盤參考價43.1元，早盤以44.15元開高，邁向填息路。

4.和泰車(2207)：外資連日買超，加上LEXUS 6月銷售逆轉勝，連續兩個月奪豪華車品牌冠軍，今早大漲逾5.5%、衝上734元波段新高慶功。

5.東森(2614)：振興券題材助攻，外資連兩日買超計2906張，今日擺脫短均糾結，放量走高逾7%。

6.貿聯-KY(3665)：受惠特斯拉市值飆破2千億美元，身為概念股成員跟著紅，漲幅近5%。

7.瀚宇博(5469)：利多加持力拚Q3超越Q2，多方繼續開攻，早盤股價逼近前高41.6元。

8.嘉聯益(6153)：Q2挑戰獲利、迎接5G商機，震盪結束放手一攻，挑戰32.5元附近上檔壓力區。

9.弘塑(3131)：下半年展望樂觀，本土法人買超力挺，大漲9%叩關300元。

10.譜瑞-KY(4966)：訂單湧，H2獲利拚增五成，早盤一度刷新短波高價，隨後漲幅收斂。

11.揚智(3041)：IC設計股強強滾，利多亦一籮筐，外資再度轉買超，股價跳空直登漲停，再創波段新高點。

12.旺矽(6223)：5G題材推動IC設計，外資、投信力挺，晨盤高漲衝上111元漲停價，躍波段新高價。

13.鈺創(5351)：IC族群迎大多頭行情，外資止步連8賣超，早盤續登漲停價，寫5個月高價。

14.網家(8044)：三倍券上路，旗下Pi錢包蓄勢待發，早盤開高走高。

15.濱川(1569)：外資昨擴大買超，早盤挾量漲逾3%。

16.金益鼎(8390)：外資連4日買超，早盤放量漲逾5%，改寫前高。

17.科嘉-KY(5215)：不畏列警示股，5月EPS 1.77元，三大法人昨轉買超，開盤即漲停。

18.智伸科(4551)：樂看營運復甦，三大法人昨轉買超，早盤高掛漲停，登1年來新高。

19.杏國(4192)：新藥樂觀可期，已連拉兩根漲停，改寫逾5年高價。

20.大學光(3218)：今年獲利看俏獲外資捧，晨盤放量拉升7%，追平前高185.5元。

21.瑞儀(6176)：Mini LED發熱+打蘋果光，昨獲三大法人聯手買超逾千張，晨盤放量攀揚4%，登今年高。

22.國光生(4142)：防疫題材不敗，晨盤在買盤簇擁下強升4%，續衝天價78.7元。

23.華星光(4979)：5G開台及旺季到，早盤追價買盤積極，股價急拉大漲8%，登逾1年高價。

24.全台(3038)：7月7日除息，昨獲外資買超1208張卡位，早盤放量攻頂，衝上逾10年高點。

25.聯合再生(3576)：用電飆高，電力概念股發燙，昨獲外資大舉買超5698張，早盤強約6%，登波段高。

（4）日月光投控第3季可受惠5G和遊戲機新品晶片封測助攻，法人估第3季整體業績季增15%以上，今年SiP業績可成長逾2成，今年每股純益逼近6元。消息面激勵今股價開高登高大漲，迄午盤的漲幅逾5.74%，表現搶眼。

展望第3季營運表現，美系外資法人報告預期，日月光投控第3季可望受惠5G和遊戲機應用帶動晶片封測拉貨，預估第3季IC封測與材料業績可望較第2季成長6%到8%，電子代工服務（EMS）業績季增超過3成，第3季整體業績可望季增超過15%。

展望今年系統級封裝（SiP）營運表現，外資法人預期，今年日月光投控受惠Wi-Fi模組、超寬頻（UWB）模組、蘋果手錶、非蘋穿戴式裝置等專案，加上天線封裝AiP開始在下半年出貨，預期今年SiP業績可望年增2成以上。

展望今年營運，法人預估日月光投控今年業績可望年增超過8%，每股純益可望逼近6元。

對於美國擴大圍堵中國華為（Huawei），法人指出，對於日月光投控業績影響不大，且可從其他基頻晶片供應商和基礎設備IC設計商封測拉貨彌補。

觀察第2季業績表現，法人預期日月光投控第2季IC封測及材料業績可望季增超過3%，EMS業績可望季成長13%到15%，每股純益逼近1.2元。

日月光投控日前指出，儘管下半年仍有部分不確定性，投控持續因應客戶需求備料，預估第3季和第4季仍可審慎樂觀。

在天線封裝AiP布局，投控表示，5G應用需要AiP封裝，未來AiP封裝成長可期，投控持續與主要客戶密切互動。

看好5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）應用，日月光投控表示在資本支出超前部署，高階封測產能供不應求，低階產能可彈性調整因應。