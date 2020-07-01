3大法人買超47億 台股漲82點登高11703

台股開平收高上漲82點 突破11700點

台股在美股走揚及新台幣持續升值下，指數開平走高，盤中一度大漲逾百點，儘管尾盤漲幅略有縮減，終場仍收上漲82.18點，突破11700點關卡。

台股加權指數今天收在11703.42點，上漲82.18點，漲幅0.71%，成交值新台幣1920.73億元。

隨著費城半導體指數揚升2.7%，晶圓代工廠台積電今天股價表現強勁，攀高至317.5元，上漲4.5元，漲幅1.44%；其餘聯電、瑞昱與祥碩等半導體族群股價同步走高，半導體類股指數上漲1.34%。

股王大立光與光學鏡頭廠玉晶光股價分別大漲115元及33元，帶動整體電子類股指數漲1.18%，為盤面多頭指標。

大同公司因董事改選爆發爭議，證交所認為大同未能具體說明相關問題，決定自7月2日起將大同有價證券變更交易方法為全額交割，引發賣壓出籠，股價重挫跌停，達18.9元。

法人指出，台股自6月中起以類股輪動方式持續盤堅，逼近前波高點11771點；短線除持續關注國外疫情發展及經濟狀況外，新台幣升值趨勢及法人買賣超動態為近期盤面觀察指標。

三大法人買超台股47.31億元

台股今天漲82.18點，收在11703.42點，成交值新台幣1920.73億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣47.31億元。

自營商買超9.59億元，投信買超1.22億元，外資及陸資買超36.5億元。

法人指出，台股自6月中起以類股輪動方式持續盤堅，逼近前波高點11771點；短線除持續關注國外疫情發展及經濟狀況外，新台幣升值趨勢及法人買賣超動態為近期盤面觀察指標。