台美股同調 這20檔成盤面多頭指標

台股今（1）日加權股價指數收盤報11703.42點，漲82.18點，漲幅0.71％，成交量1920.73億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有17檔，前10名為揚智 (3041)、美德醫療-DR (9103)、本盟 (1475)、晶心科 (6533)、晶碩 (6491)等漲停，盛達 (3027)、健和興 (3003)、永崴投控 (3712)、高力 (8996)及亞諾法 (4133)。

今日有4檔超過5％跌幅，跌幅前10名有大同 (2371)跌停，夏都 (2722)、利華 (1423)、蔚華科 (3055)、泰金寶-DR (9105)、圓剛 (2417)、陞泰 (8072)、建碁 (3046)、佳和 (1449)及正峰新 (1538)。

上市成交量前10名個股為欣興 (3037)、群創 (3481)、友達 (2409)、開發金 (2883)、鴻海 (2317)、晶電 (2448)、南電 (8046)、聯電 (2303)、金像電 (2368)及國光生 (4142)。

上櫃有36檔7％以上漲幅，其中前10名為東典光電 (6588)上櫃漲122.06%，松崗 (6240)、安力-KY (5223)、宜特 (3289)、天正國際 (6654)、杏國 (4192)、中天 (4128)等漲停，永昕 (4726)、太欣 (5302)及鈺創 (5351)。

今日上櫃有5檔股票有5％以上的大跌，前10檔元勝國際 (4419) 、全域 (3067)、京晨科 (6419)、海灣 (3252)、高野 (2736)、信驊 (5274)、李洲 (3066)、安瑞-KY (3664)、五福 (2745)及金麗科 (3228)。

上櫃成交量前10名個股光洋科 (1785)、晟德 (4123)、精材 (3374)、華星光 (4979)、元太 (8069)、旺矽 (6223)、宏捷科 (8086)、宜特 (3289)、展旺 (4167)及系統電 (5309)。