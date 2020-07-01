上市、櫃企業營運快報

今(7/1)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.電機大廠東元公告寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，對東元持股比重提升到24.38%。市場人士表示，寶佳集團續成為東元第一大股東。

2.凌巨董事會通過高階主管異動，凌巨總經理的場昭光退休，改派凸版印刷株式會社電子事業本部Ortus事業部部長中村浩司擔任總經理。

此外，財務長陳益成因健康因素請辭，由會計處處長及兼任財務管理處處長劉德齊接任。發言人也異動，由行銷業務中心副總經理鄭志玄擔任發言人。

3.4天端午假期，花蓮40萬爆量旅遊人次，讓觀光業振奮。振興三倍券今起開放預訂，花蓮縣府也擬定配合三倍券，推東大門夜市6大商圈套餐組合，1張200元券最高可吃300元，單筆消費滿200元，還可抽電視，準備6台，每月抽1台，再加上到11月中旬持續推住宿抽汽車，縣府盼再次引爆消費人潮！

4.工業電腦大廠研華（2395）宣布，將與墨西哥系統整合商（SI）夥伴Interlatin合資成立研華墨西哥子公司，雙方分別持股60％、40％，於今（1）日正式生效。未來將在瓜達拉哈拉及墨西哥城分設辦公室，藉此拓展當地工業4.0業務，並成為進入中南美市場跳板。

5.亞果遊艇開發公司（7566）於6月17日送件申請登錄興櫃股票，將在今（1）日掛牌興櫃買賣，掛牌價是30元，產業別是觀光業，興櫃主辦券商是統一證券。

亞果遊艇成立於民國103年7月間，董事長為侯佑霖，主要經營業務是經營會員制遊艇俱樂部、提供會員商務聯誼泊位、代管、維護等多元服務，送件時資本額為4億8,783萬元。亞果遊艇108年營收1億4,986萬元，稅前盈餘60.8萬元，稅後盈餘209.7萬元，每股盈餘0.05元。

6.櫃買中心表示，東典光電科技公司（6588）將於今（1）日以每股68元新上櫃掛牌。

東典光電昨日（6月30日）轉上櫃前在興櫃市場最後營業日的成交均價達150.30元，相較於今日新上櫃掛牌價68元高出1.21倍，今日新上櫃漲升行情看俏。

根據櫃買中心資料顯示，東典光電公司主要從事光通訊薄膜濾光片之研發、生產及銷售，108年營收為3億4,965萬元，稅後盈餘為5,588萬元，每股盈餘為2.37元。109年第一季營收為6,038萬元，稅後盈餘為827萬元，每股盈餘為0.35元。

7.台灣虎航（6757）30日召開109年股東常會，通過每股發放現金股利2元。在疫情影響之下，台虎仍是國籍航空中最靈活且具彈性的航空公司，除了維持東京與大阪客運航班不間斷飛行，也以客機載貨增加現金流，7月5日開始將出租4架客機供華信航空離島航線使用，增加現金流。

8.喜愛華碩(ASUS)的手機嗎？期待華碩首款 5G 手機嗎？華碩已對外發出正式邀請函，確認將會在台灣時間 7 月 22 日(周三)晚上 11:00 舉行發表會。或許是因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，本次發表會是以線上方式舉行，除了台灣之外，發表會也將向義大利米蘭、美國紐約地區開放。

9.全球疫情衝擊景氣，但中菲行(5609)營運逆勢揚帆，4、5月營收連創新高，中菲行指出，公司三大策略奏效，在國際航班銳減、各國的交通運輸樞紐及海關紛紛封閉之際，仍可為全球客戶的物流供應鏈嚴格把關，充分展現完整的物流實力。

今年疫情影響，全球各地封城封港，在醫療物資及電子零件需求大增下，反而讓空運出現供不應求，而且有錢還搶不到艙位。空運占比相當高的中菲行，在這波疫情中，將過去練兵成果完全展現，不但讓客戶順利出貨，也讓本身營收及獲利表現不俗。