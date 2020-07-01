永續高股息ETF 防禦投資都給利

為了讓小資族可輕鬆入手，也能透過長時間投資及安心領息，累積可觀財富。國泰投信推出首檔兼具高股息、ESG永續主題、低波動及季季配等四大優勢的國泰永續高股息ETF（00878），自7月1日募集，預計7月20日掛牌上市，發行價格為15元。

國際清算銀行（BIS）年初以新名詞「綠天鵝（green swan）」來襲，警告氣候變遷如同黑天鵝般將對人類產生重大影響，不僅將引發金融危機，企業股價受衝擊，這讓近年興起的ESG永續經營企業社會責任投資備受矚目。

國泰投信表示，ESG投資看重企業永續經營，不只關心企業獲利能力，也關注企業與社會正向互動與永續營運，ESG做得好的企業，長期營運更穩定，不僅潛藏長線投資契機，遇市場大波動也相對抗跌。

台股聚焦ESG或高股息ETF檔數為七檔，7月國泰台灣ESG永續高股息ETF加入後將達到八檔，最大特色是第一檔採取季季配息的台股ETF，且發行價格親民，進入門檻低。

今起募集的國泰台灣ESG永續高股息ETF訴求高股息、ESG永續主題、低波動及季季配產品優勢，已獲得投資界高度重視。

國泰永續高股息ETF（00878）經理人鍾郁婕表示，今年疫情危機更凸顯企業照顧員工及供應鏈管理的重要性，永續經營企業推出良好減緩損失措施，降低疫情對企業經營的衝擊，公司股價表現也不例外。根據Bloomberg資料顯示，今年截至5月底，台灣加權指數跌幅約8.8％、美國道瓊指數下跌10.8％、德國DAX指數下跌12.6％。

但同一期間，MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數跌幅僅5.7％，顯示企業重視永續經營，易獲得投資者信賴，市場動盪也相形抗跌。

2020年金融市場因新冠肺炎疫情影響出現高波動，但並未澆熄ESG發展勢頭。根據Morningstar資料顯示，在初疫情爆發1～3月期間，投資者急於撤出資金，全球整體基金市場出現淨流出3,847億美元，但同期間，卻也發現採用ESG策略作為主投資依據的全球永續型基金無畏疫情持續吸金，首季即呈現淨流入456億美元，足見ESG投資日益獲市場青睞，吸金氣勢銳不可擋。