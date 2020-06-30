第11屆台灣權王大賽 今啟動

工商時報主辦「台灣權王大賽」1日啟動，工商時報社長陳國瑋表示，工商時報舉辦台灣權王大賽邁入第十一年，權證商品是小資族的投資利器，讓年輕人可以跟資本市場連結，希望今年立法院下修權證避險稅率後，權證市場更加蓬勃發展。



金管會主委黃天牧指出，感謝工商時報自2010年開辦權王大賽，並累計逾55萬人次參賽，總買入金額突破千億元，金管會針對權證市場發展方面，亦特別建議財政部降低權證避險市場之證券交易稅，以提高市場流動性，並回饋給投資人。



本屆大賽競賽時間從7月1日起至11月30日止，總獎項價值高達205萬元，競賽獎項共346個中獎名額。



第十一屆權王大賽共邀集主管機關證交所、櫃買、集保、券商公會以及協辦單位元大、中國信託、兆豐、永豐金、凱基、群益金鼎6大家券商共同舉辦權證投資競賽。



證交所總經理簡立忠指出，時序進入7、8月除權息旺季，大家可透過權證來參與除權息行情，除了可提前領到股利，還可免除股利要課稅的優勢；展望今年，權證市場將新增一家生力軍，法國興業銀行已在5月取得主管機關核發權證發行人資格，並期望立法院本會期能通過修法調降權證避險交易稅為1％，為國內權證市場注入強大的動能。



櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買中心的權證發行檔數在過去的十年成長了3.5倍，同期間權證成交值成長了3.7倍，權王大賽透過講座及交易競賽等活動深入投資大眾，可說對權證市場的推廣及向下扎根貢獻良多，更見證了台灣權證市場的蓬勃發展。



今年因應疫情影響，工商時報集結主管機關及六大券商共同拍攝競賽起跑宣告影片，第十一屆台灣權王大賽以「權心挺你」為概念，代表工商時報攜手主管機關、券商齊心推動台灣權證市場成長，同時呼應全球在2019新型冠狀病毒全球疫情蔓延下，台灣金融企業團結戰勝經濟、戰勝疫情！



本次權證大賽開賽期間，同時規劃線上系列影音-「權王教室，上課囉！」，邀請Youtuber及理財達人拍攝包含理財、投資、星座等相關影音活動，吸引年輕人了解理財的重要性，傳達理財工具百百種，權證理財不能不懂！並透過Youtuber魅力來鼓勵年輕族群參與線上互動，進而了解權證知識。



活動報名時間從即日起至11月29日皆可報名，競賽時間從7月1日起至11月30日止。活動期間規劃總價值高達205萬元的競賽獎項，包括現金獎、AirPods、Dyson吹風機…等好康豐富的獎品，活動詳情可至台灣權王官網：https://twkc.ctee.com.tw/查詢。