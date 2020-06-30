元大權證 隱波不降大公開

元大證券為了讓投資人能輕鬆試算合理價及看到造市報價的位置，並且貫徹元大權證堅持十年「隱波不降」保障投資人權益的決心，決定公開每檔元大權證的「造市委買波動率」，以提供投資人一個「隱波看得見，造市最安心」的權證投資環境。

「隱波不降」指的是不調降「造市委買波動率」，一般而言，券商造市會使用「造市委買波動率」來計算權證造市委買價格，若調降「造市委買波動率」，將造成投資人賣回時的價格減損，導致獲利縮水，甚至由盈轉虧。



舉例來說，某檔權證的履約價300元，半年後到期，行使比例0.1，造市委買波動率是30％，當標的股票價格同樣為300元時，其權證造市委買價格為2.62元。



若投資人買進該權證後，造市委買波動率調降至29％，結果就會造成標的股票價格明明同樣維持在300元，但權證造市委買價格立刻就跌到2.54元，等同投資人現賠掉0.08元（損失約3％），這就是調降造市委買波動率所造成的損失。



元大證表示，為了保障投資人「知」的權益，特別推出「隱波不降大公開」專區，秉持「不怕你知道，只怕你不知道」的精神，公開每檔元大權證從掛牌第一天到最近一天的「造市委買波動率」，讓投資人輕鬆透過試算器，就能立即掌握每一檔元大權證的合理價格，做出最快速、最正確的投資決策。報價看得見，買賣才安心，選擇「隱波不降」的權證，才能保障投資人賣回時價格不會減損，獲利不會縮水。



元大權證網「隱波不降大公開」專區，簡單兩步驟即可算出合理價。第一步，於專區填入股票或權證代碼，即可查詢該權證掛牌以來所有造市委買波動率；第二步，點選該權證，即可自動算出權證合理委買價格。



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