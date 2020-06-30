上市櫃非主管員工薪資「中位數」 聯詠239萬居冠

證交所及櫃買中心30日首度公布本國上市公司108年非主管職務員工薪資「中位數」，IC設計股聯詠以239.8萬元居冠上市之冠，打敗台積電及聯發科半導體雙雄。櫃買市場則由原相以209萬元奪冠，前十大都是百萬身價起跳。



薪資中位數前十高上市公司，幾乎是IC設計股的天下、占了7家，相當受矚目的是，揚智108年每股虧損1.68元，仍居第4高。



櫃買市場中，生技股智擎以195萬元排名第二，新潤、群聯也均在190萬元以上，分居三、四名，包括力旺、M31、是方、杰力、九暘、宏觀等躋身前十高，金額在146萬元以上，由半導體族群居大宗。



聯詠108年非擔任主管員工「薪資中位數」以239.8萬元奪下上市公司的冠軍，再來是電子零組件股鴻準、聯發科都在233萬元以上，緊追在後，揚智超過200萬元，瑞昱、華固、創意、和泰車、聯陽及矽創各在165～182萬元之間，上述前十高，幾乎是IC設計股的天下，只有華固是營建股、和泰車是汽車股為非電族群。至於台股權王、獲利王台積電，則以159.6萬元落居第11名。



證交所表示，揭露的本國上市公司108年非擔任主管職務員工薪資資訊，是排除經理人及部分工時人員等，以聚焦於一般常僱員工之薪資水準，內容包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，其中「薪資中位數」為108年度首次申報適用，其統計代表性將較「薪資平均數」更明確貼近各公司一般員工之真實薪資水平。



若以非主管員工薪資平均數來看，則由鴻準以305.3萬元摘冠，再來是聯詠、聯發科、揚智、鴻海、創意、和泰車、瑞昱等，都在200萬元以上，以及台積電及華固等，居前10高，台積電在這個排序上站上第9名