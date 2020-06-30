台股寫驚奇 Q2大漲二成

集中及櫃買市場第二季漲點及漲幅，同步寫2002年來單季最大，V型反彈氣勢銳不可擋，台積電單季市值強悍激揚逾1兆元居冠，合一股價飆漲9倍，奪下第二季第一飆股。展望7月行情，投資專家認為，第三季進入旺季、蘋果拉貨潮、外資買盤蓄勢待發，偏多看待，但新冠疫情仍是最大變數，不可輕忽。



新冠肺炎來得又猛又急，造成今年第一季月K線連三黑，第二季以來強彈，又出現月K線連3紅。據統計，第二季台股集中市場大漲1,913點，漲幅高達19.71％，為2001年第四季的大漲1,914.3點、漲幅52.63％之後的最大漲點及漲幅。



櫃買市場第二季大漲42.23點、漲幅35.84％，也是2002年來單季最大漲點及漲幅。



據統計，上市櫃前10大飆股有合一、中天、瑞基、愛普、恆大、南緯、杏國、愛地雅、合世、美德醫療-DR等，只有愛普與疫情較無關連，其餘多屬於生技、疫苗、醫用防護衣、口罩、電子血壓計、銷售醫療用品等有關，另愛地雅則是疫情受惠的健康產業受惠股。



至於市值增加前10大以台積電逾1兆元居冠，再來是聯發科近4,000億元，鴻海、台達電及和泰車各大增一、二千億元，國泰金、矽力-KY、台塑、合一及南亞等，各增加700～900億元以上，多屬大型權值股。



全球股市第二季大漲，台股因疫情控制佳，內資買盤大舉湧進漲勢亮麗，展望7月行情，萬寶投顧董事長朱成志指出，目前行情看起來會是欲罷不能、欲小不易，將維持類股輪動；6月來台幣升值3.72角，漲幅1.24％，但外資只買超841億元，約是5月賣超1,517億元的一半，預期未來外資回補機率高。



朱成志分析，7月進入第三季旺季，再來有蘋果供應鏈拉貨潮，台積電是蘋概股指標，以台積電目前股價位階相對年初高點仍屬偏低檔來看，未來只要台積電大漲、外資加速回補台股，指數將有機會向上攀高；但目前最大變數是疫情，正值夏天，各國疫情尚未獲得控制，要留意是否出現二次疫情爆發，及對股市、經濟的衝擊。