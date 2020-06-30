聯詠薪資中位數239.8萬稱冠 比下台積電

證交所今（30）日公布本國上市公司申報之108年非擔任主管職務之全時員工薪資，其中，「薪資中位數」為首次申報適用，聯詠以239.8萬元居冠，鴻準、聯發科也都在233萬元以上，緊追在後，與揚智、瑞昱、華固、創意、和泰車、聯陽及矽創等居前十高，幾乎是IC設計的天下。至於台積電則以159.6萬元落居第11名。

證交所表示，今日已彙總揭露本國上市公司申報之108年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，其中「薪資中位數」為108年度首次申報適用，其統計代表性將較「薪資平均數」更明確貼近各公司一般員工之真實薪資水平。

證交所說明，「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」是排除經理人及部分工時人員等，以聚焦於一般常僱員工之薪資水準，與今年6月1日公布之「108年度財務報告附註揭露之（全體員工）薪酬資訊」範圍及定義不同，故不宜直接進行比較，提醒投資人參閱公開資訊觀測站之相關說明。

另符合任一篩選指標的公司，也有申報「公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明」供外界參閱，篩選指標計有三項包括：（1）薪資平均數未達50萬元者、（2）公司EPS較同業為佳惟薪資平均數低於同業水準、（3）公司EPS較前一年成長惟薪資平均數較前一年減少。

證交所表示，投資大眾可依證券代號、產業類別、或薪資平均數等不同排序功能，於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下「企業社會責任相關資訊/員工福利及薪酬統計相關資訊/非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」進行查詢。

證交所強調，期許上市公司於營運績效成長之際，應重視員工權益、增進基層員工薪資待遇、促進勞資雙贏，俾落實公司治理及企業社會責任。

延伸閱讀

崑鼎員工均薪362萬 居上櫃之冠