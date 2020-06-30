3大法人買超75億 台股站上11600

權值股尾盤強拉 台股重回11600點

台股今天在美股大漲激勵下開高，雖遭逢高檔賣壓一度拉回整理，但新台幣匯率強升帶動資金湧入權值股，指數尾盤站回11600點大關，上漲78.62點，收在11621.24點。

加權股價指數終場上漲78.62點、漲幅0.68%、收在11621.24點、成交值新台幣1949.04億元，股王大立光站上4000元大關，收4085元，鴻海股東常會後強攻創2月以來新高，收86.3元，7月台股期指則大漲百點，短線仍在多頭掌握中。

分析師表示，台股今天收月線，6月台股大漲近700點，月KD正式出現黃金交叉，中多格局未遭扭轉，只不過近期成交值頻頻卡在2000億元門檻，未能出現明顯增溫，對化解6月11日2384億元大量的套牢籌碼略有不利，待時間化解籌碼面壓力。

法人也認為，新台幣匯率相對強勢，早盤一度強升2角，雖午盤暫收小貶4分，但熱錢顯然對台股仍具相當興趣，尤其台股現金股息殖利率高，對中長線資金具有相當吸引力，在台股上市櫃公司陸續進入除權息旺季下，可望吸引外資持續進駐台股。

法人表示，全球資本市場短線仍受到疫情再起、亞洲地緣政治變數多等不利因素影響，經濟復甦力道也不若預期來得強勁，台股價量關係雖仍處多頭格局，但短線上融資緩步增加，浮額有緩步增加的趨勢，國際股市表現仍為影響台股後市的重要變數。

三大法人買超台股75.18億元

台股今天漲78.62點，收在11621.24點，成交值新台幣1949.04億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣75.18億元。

自營商買超16.08億元，投信賣超9.29億元，外資及陸資買超68.39億元。

分析師表示，台股今天收月線，6月台股大漲近700點，月KD正式出現黃金交叉，中多格局未扭轉，只不過近期成交值頻頻卡在2000億元上下，未能出現明顯增溫，對化解6月11日2384億元大量的套牢籌碼略有不利，待時間化解籌碼面壓力。