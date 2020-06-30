6/30美股焦點新聞 重點摘要

美股周一相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-疫情持續 支撐周一紐約期金價格走揚

美國新冠肺炎情況不見好轉，支撐期金價格於高點，分析師表示，加上市場預期全球央行以極度寬鬆的貨幣政策，應對疫情造成的經濟衰退，黃金和白銀應該都能從中獲得支撐。

日前全球經濟重啟，白銀的工業需求上升，以支撐其價格，但如果第二波疫情無法控制，隨著部分地區重新採取封鎖政策，影響需求量，將限制白銀價格。

周一報價，8月黃金漲0.9美元，報每盎司1781.2美元，7月白銀漲0.02美元，報每盎司18.06美元，7月白金漲8.9美元，報每盎司828.2美元，9月鈀金漲38.7美元，報每盎司1933.1美元。

（商品行情網 王馨慧 ）

2.LME基本金屬-供應中斷 銅價漲近五個月高價

周一倫敦基本金屬多收揚，其中銅價漲近五個月高價，因最大生產國智利供應中斷、以及最大消費國中國需求強勁，加上庫存不斷減少下走揚，不過，分析師表示，供需基本面顯示銅價在每噸5,500美元左右的水準才是合理的，因智利產量的下降被中國以外的需求疲軟所抵消；智利礦業部部長表示，受疫情影響，該國銅產量可能下降20萬噸，相當於2019年產量的3.5%。 而中國國家統計局周日公佈，5月工業企業利潤總額六個月來首次成長，據市場調查顯示，6月中國工廠可能連續第四個月成長，但成長速度可能放緩。

終場期銅漲4.5美元，報5961.5美元；期錫跌40美元，報16775美元；期鎳上漲122美元，報12806美元；期鋅漲23美元，報2061.5美元；期鋁漲7.5美元，報1609美元；期鉛漲15.5美元，報1801.5美元。

（商品行情網 倪淑茹 ）

3.原油期貨-經濟復甦提振 周一美國原油期貨反彈逾3％

歐盟執委會(European Commission)於周一所公布的數據顯示，歐元區6月經濟信心指數從5月的67.5躍升至75.7，雖略低於市場預期的80點，但整體信心指數有好轉的趨勢。

此外分析師表示，儘管全球新冠肺炎累計確診人數增加，且有跡象表明美國頁岩油產量將會提升，但對全球燃料需求復甦的樂觀情緒，亦支撐了原油市場。

美國銀行全球研究部同樣指出，由於原油需求回升強勁，以及石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+抑制了市場供應，皆超出了最初的預期，因此預計未來2021年，美國原油期貨平均價格有機會來到47美元/桶；其中美國原油漲幅3.1%，倫敦原油漲幅1.68%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲1.21美元，報每桶39.70美元；7月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.17美元；7月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.18美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.69美元，報每桶41.71美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-需求低迷 周一紐約棉花續跌

因美國冠狀病毒確診人數激增，重燃市場對天然纖維需求的擔憂；另外，投資人關注美國農業部本周的種植面積報告，分析機構平均預測美國2020年棉花種植面積將在1,315.3萬英畝，引發投資人對供應充足的擔憂，令棉價承壓走低；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)7月棉花期貨跌逾1.5%，收盤每磅59.62美分；而12月棉花期貨漲0.22%，報每磅59.63美分。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11350元人民幣，較前一日下跌15元人民幣；庫存方面，截至6月29日，ICE登記庫存34806包，較前一日減少3496包。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-需求持續熱絡 周一波羅的海BDI指數續漲2.6％

隨著鐵礦石期貨價格走高，帶動海峽型船指數持續上漲；此外由於進口煤船需求趨緩，連帶使得巴拿馬型船運價表現相對平穩；超輕便型船則因東南亞市場的鎳礦及礬土期貨價格活躍，促使BSI指數微漲0.15%。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲45點，收1794點，漲幅逾2.6%；海岬型運費指數(BCI)上漲106點，收4325點，漲幅2.5%；其平均日租金為每艘30778美元，增加1137美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)維持平盤1256點，其平均日租金為每艘11307美元，增加1美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲1點，收作679點，漲幅0.15%。

（商品行情網 王聖為 ）

6.波音飆升 美股勁揚

投資人仍然看好由激勵措施帶動的經濟復甦，以及波音股價飆漲帶動藍籌股道瓊指數上揚，周一華爾街股市收高，標普500指數可望創下1998年以來最大單季百分比漲幅。

吉利德宣布瑞德西韋（Redesivir）定價，緩解了新冠肺炎新增病例數激增帶來的衝擊。美國5月簽約待過戶成屋銷售指數增幅創新高，顯示在受到疫情衝擊後，美國房市持續好轉。投資人將關注本周後續公布的就業與消費者信心數據。

美國政府是否推出新一輪激勵措施，亦是市場關注重點。眾議院在5月通過規模約3兆美元的新紓困案，但此案在共和黨主導的參議院卡關，預計國會可能要到7月才會再提出新的紓困案。

周一收盤，道瓊工業指數漲580.25點或2.32%，為25,595.8點。標普500指數漲44.19點或1.47%，為3,053.24點。那斯達克指數漲116.93點或1.2%，為9,874.15點。

標普500指數本季以來上漲逾17%，但整個月將以小跌做收。分析師表示，儘管美股單日起伏劇烈，但總體波動並不大。

周一標普500指數11大類股全面收高，以工業股漲3.19%，漲幅最大。通訊服務股漲2.05%，排名第二。

由美國聯邦航空總署（FAA）與波音試飛員共同進行，737 MAX型飛機周一展開首日的驗證飛行測試，被視為是波音度過史上最嚴重危機的關鍵時刻。波音股價飆漲逾14%。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面：經濟數據報喜 紐約期油漲逾3％

周一美元微升，尾盤美元指數漲0.08%，報97.56。投資人在季底調整部位，並在美國某些州的新冠肺炎新增病例激增與經濟數據改善這兩大多空因素之間權衡輕重。即將在周四公布的美國6月非農就業報告，亦是投資人調整部位的原因之一。美元兌日圓漲0.45%，報107.69日圓。

歐州與亞州最新公布的經濟數據報喜，以及美股強勁反彈，緩解了投資人對疫情衝擊的擔憂，周一紐約期油收漲1.21美元或3.1%，為每桶39.70美元。倫敦布蘭特期油收漲69美分或1.7%，為每桶41.71美元。

全球新冠肺炎疫情持續升高仍為金價帶來支撐，周一紐約8月期金收漲0.1%，為每盎斯1781.20美元，仍守在上周創下的近8年新高附近。黃金價格可望連續第3個月收高，並創下逾4年來最大單季漲幅。

美國5月簽約待過戶成屋銷售指數（pending home sales index）較4月激升44.3%，創下自2001年展開調查以來的最大增幅，顯示在受到疫情衝擊後，美國房市或許已走出谷底。

（時報編譯 柯婉琇）