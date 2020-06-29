美股跌深 投資人瘋狂搶購這一檔

受疫情擔憂拖累，美股上週挫低，來到一個月收盤新低，看好美股跌深反彈機會，投資人29日大幅搶進國泰美國道瓊正2（00852L） ETF。

國泰投信指出，至上周六（6/27），全美確診新冠肺炎人數已突破250萬人，部分州重新實施封鎖，但就美國經濟基本面來看，就業情形、製造業數據、耐久財訂單月增幅度都見好轉，加上聯準會本（6）月召開利率決策會議，重申將致力維持寬鬆貨幣政策，市場資金充沛有望支撐美股後市，預料下半年疫情舒緩後，美股有望走震盪向上格局，建議投資人可伺機運用如「美國道瓊」（00668）或採兩倍做多的「美國道瓊正2」（00852L）等ETF，掌握美股下半年漲升機會。

美國疾病預防與控制中心（CDC）近日表示，美國可能已有2千萬人感染新冠病毒，觀察確診病例上升，主要來自於檢測範圍擴大，儘管某些地區的陽性測試率有增加，疫情雖有再起疑慮，但整體並未進入失控狀態。

國泰投信ETF團隊基金經理人蘇鼎宇指出，近期市場將大部分的焦點放在擔憂美國二次疫情爆發，但卻忽略諸多經濟數據表現良好的事實，除了就業及製造業數據好轉之外，美國最新公布的5月耐久財訂單月增率高達15.8％，創下2014年7月以來最大的增幅。

此外，5月個人消費支出也大幅回升8.2％。預料待疫情日益趨緩，美國將進入景氣行情波段，加上市場資金寬鬆依舊，充沛資金有望成為美股下檔支撐，加上下半年景氣復甦更可為股市上漲增添柴火。

整體來看，如同開車要注意氣象預報，建議投資人除了觀察市場表現，更要善選投資工具替資產趨吉避凶，如美股上週的大跌就像短暫午後雷陣雨，即可運用美國道瓊反1（00669R）降低豪大雨帶來的風險與波動；當豔陽要露出臉時，可利用美國道瓊正2（00852L）搶進短線跌深反彈機會，而當進入景氣行情階段，通常行情會較為持久，可搭配美國道瓊（00668）作為核心資產及長線投資配置。