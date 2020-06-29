上市、櫃企業營運快報

今(6/29)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.博錸(6572)開發的新冠病毒核酸檢測試劑(IntelliPlex SARS-CoV-2 Detection Kit)連同博錸自動檢測儀器微量盤清洗儀、螢光分析儀正式通過FDA緊急使用授權(EUA)審查，並已列名FDA新冠肺炎檢測緊急使用授權官方網站公告清單。

2.大同（2371）30日股東會將全面改選董事，公司派及市場派全數提滿人選備戰，共19人爭奪9席董事及獨董，積極爭取持股達4成的外資支持。

獨立外資研究機構ISS出具報告，雖建議對市場派所有提名人投下反對票，但也反對現任董事長林郭文艷續任董事。

3.台灣證券交易所接獲長亨(4546)撤回其申請股票上市案，證交所指出，長亨今年4月23日申請股票上市，但基於航空製造業整體營運環境及發展策略考量，在維護股東權益為最高原則前提下，擬自行撤回股票上市申請案。

4.八貫(1342)於日前已向台灣證券交易所遞件申請股票上市交易，主辦承銷商為富邦證券，若一切順利，可望於年底前掛牌。

八貫資本額6.2億元，專精於開發及生產環保材料TPU二次加工、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，近三年營收獲利表現亮眼，2017及2018年EPS分別為3.49及3.79元。

2019年營收14.43億元、稅後淨利1.81億元皆創下公司成立以來之新高紀錄，每股獲利達3.08元；今年第一季更繳出合併營收3.85億元，稅後淨利0.59億元，每股獲利0.97元之成績單。

5.中國與印度近期面臨緊張局勢，投顧法人認為，蘋果公司（Apple）會在印度配置更多產能，避免遭課徵20%的進口稅，預期代工廠緯創將受惠。

投顧法人分析，緯創為2016年首批進軍印度的台商之一，今年將進一步擴大對印度投資。緯創印度廠主要生產舊款iPhone，6月產能利用率比5月好，也沒有物流問題。

6.台灣5G正式鳴槍起跑，電信三雄將在本週陸續開台，遠傳率先宣布7月3日開賣5G，台灣大搶在6月30日下午開台，市場預料，中華電為「搶頭香」，可能會在同日上午火速開台。

7.台灣指數公司今天表示，為鼓勵中小型上市櫃公司實踐企業社會責任，結合中華民國企業永續發展協會、銳聯財智公司三方專長，發布台灣企業社會責任中小型指數，其中，東元與光寶科等入列成分股。

依據台灣指數公司提供資料，台灣企業社會責任中小型指數當中，權重前10大成分股為東元、光寶科、仁寶、英業達、微星、群光、中壽、緯創、大聯大、瑞儀。目前指數成分股依編製規則，每年6月定期調整一次。