6月29日一分鐘強弱勢股
6月29日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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毛寶
(1732)
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10.00
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新冠肺炎疫情帶動乾洗手產品等需求，獲利水漲船高
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熱映
(3373)
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10.00
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受惠新冠肺炎疫情，海外測量產品需求爆發，額溫槍出貨增
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逸達
(6576)
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10.00
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前列腺癌緩試針劑FP-001底前將完成美國、大陸授權
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恆大
(1325)
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9.97
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口罩熱賣，5月淨利2.22億元，EPS達2.56元
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生華科
(6492)
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9.96
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向美國生物醫學先進研究與開發局BARDA申請贊助經費
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基亞
(3176)
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9.94
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旗下德必碁獲新冠檢測試劑盒美國緊急使用授權（EUA）
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順藥
(6535)
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9.93
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新藥傳利多，長效止痛針劑（LT1001）取得俄羅斯專利
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康那香
(9919)
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9.90
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業績暢旺，前4月獲利1.34億，每股純益為0.69元
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亞諾法
(4133)
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9.89
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新冠肺炎病毒萃取試劑組取得美國緊急使用授權核准
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寶齡富錦
(1760)
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9.65
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新冠快篩試劑申請台灣、美國上市，初期月產能300萬劑
製表：王淑以
6月29日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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愛普
(6531)
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9.93
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與力晶合作，進軍5G、AI記憶體應用，漲多壓回
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中茂
(5205)
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9.68
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股價遭警示，4月稅後純損99萬元，EPS -0.06元
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元勝
(4419)
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9.06
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前任董事長陸泰陽違反證券交易法等案件提起公訴
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凱柏實業
(3073)
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7.89
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遭警示，自結4月虧損100萬元，每股-0.06元
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淳安
(6283)
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7.18
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砸4.2億元，攜手鴻騰拓展車用攝像頭市場，利多回檔
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谷崧
(3607)
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6.87
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營運低迷財務虧損，第一季每股睡後虧損1.29元
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光洋科
(1785)
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6.78
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搭台積光環股價漲也獲108億聯貸案，但股價遭遇修正
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祥碩
(5269)
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6.73
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大陸加速去美化，傳輸介面晶片獲飛騰採用，股價創高修正
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M31
(6643)
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6.57
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為矽智財（IP）業者，營運有機會成長15%，漲多拉回
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建碁
(3046)
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6.27
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自結5月稅後淨損200萬元，單月每股淨損0.03元
製表：王淑以
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