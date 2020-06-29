6月29日一分鐘強弱勢股

6月29日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

毛寶

(1732)

10.00

新冠肺炎疫情帶動乾洗手產品等需求，獲利水漲船高

熱映

(3373)

10.00

受惠新冠肺炎疫情，海外測量產品需求爆發，額溫槍出貨增

逸達

(6576)

10.00

前列腺癌緩試針劑FP-001底前將完成美國、大陸授權

恆大

(1325)

9.97

口罩熱賣，5月淨利2.22億元，EPS達2.56元

生華科

(6492)

9.96

向美國生物醫學先進研究與開發局BARDA申請贊助經費

基亞

(3176)

9.94

旗下德必碁獲新冠檢測試劑盒美國緊急使用授權（EUA）

順藥

(6535)

9.93

新藥傳利多，長效止痛針劑（LT1001）取得俄羅斯專利

康那香

(9919)

9.90

業績暢旺，前4月獲利1.34億，每股純益為0.69元

亞諾法

(4133)

9.89

新冠肺炎病毒萃取試劑組取得美國緊急使用授權核准

寶齡富錦

(1760)

9.65

新冠快篩試劑申請台灣、美國上市，初期月產能300萬劑

 

製表：王淑以

6月29日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

愛普

(6531)

9.93

與力晶合作，進軍5G、AI記憶體應用，漲多壓回

中茂

(5205)

9.68

股價遭警示，4月稅後純損99萬元，EPS -0.06元

元勝

(4419)

9.06

前任董事長陸泰陽違反證券交易法等案件提起公訴

凱柏實業

(3073)

7.89

遭警示，自結4月虧損100萬元，每股-0.06元

淳安

(6283)

7.18

砸4.2億元，攜手鴻騰拓展車用攝像頭市場，利多回檔

谷崧

(3607)

6.87

營運低迷財務虧損，第一季每股睡後虧損1.29元

光洋科

(1785)

6.78

搭台積光環股價漲也獲108億聯貸案，但股價遭遇修正

祥碩

(5269)

6.73

大陸加速去美化，傳輸介面晶片獲飛騰採用，股價創高修正

M31

(6643)

6.57

為矽智財（IP）業者，營運有機會成長15%，漲多拉回

建碁

(3046)

6.27

自結5月稅後淨損200萬元，單月每股淨損0.03元

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組

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