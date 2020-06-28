美股又狂崩 專家爆散戶撿槍買點

在台股端午連假休市期間，美股暴跌逾1100點，周線重挫逾3.3％，法人表示，美股狂瀉主要是反映疫情升溫，目前看來只是短線修正，打第二隻腳的可能性不高，而台股明（29日）天開盤將面臨向下修正的壓力，短線若回測到月線11,400點，反而是不錯的低接買點。

美國新冠確診數單日超過4萬例創新高，多州暫停重啟經濟計畫，經濟快速復甦的前景蒙上陰影，加上聯準會（Fed）將限制大型銀行配發股息、禁止執行庫藏股，市場空頭大反撲，拖累美股上周重挫逾3.3％，道瓊指數周五（26日）下跌730點，收在25,015點。

摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，美國各大洲是否會再次封鎖，導致好不容易重啟的經濟活動再度停擺，將會是美股能否續強的關鍵。由於Fed無限QE、大量撒幣，即使整體經濟短期無法與股市同步，單靠大量資金還是足以撐起經濟復甦的等待期，目前看來美股只是短線修正，要打第二隻腳的可能性並不高，就算回檔，幅度也不會太深。

台股端午連假前24日上漲48.31點，收在11660.67點，基本上台股與美股連動，鐘崑禎認為，明天台股開盤將面臨向下修正壓力，但大盤月線位置具有強力支撐，只要短線上台幣持續守在29.8以下，台股拉回到月線位置11,400，反而會是不錯的低接買點。

（中時電子報 吳美觀）

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