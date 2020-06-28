台股新一周展望 法人看好六類股

台新投顧本周看好IC設計、PCB等六大類股

台股上周各類股漲跌互見，以其他電子類指數上漲4.13％最強勢，紡織纖維類指數下跌3.01％最弱勢。台新投顧本周看好六大題材類股，包含：IC設計股、PCB股、資產股、工具機股、風電股、生技股等，研判本周指數將在11,300-11,900點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.外資近期轉賣為買，有利於盤勢資金動能。

2.台灣疫情穩定，內需消費谷底反彈。

3.中國力推新基建政策帶動相關商機。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.歐美疫情惡化，還待進一步觀察疫情發展。

2.地緣政治風險升高，增添國際金融市場變數。

3.台股本益比位居十年高檔區。

凱基投顧本周看好晶圓測試板等五類股

台股24日帶量收高11,660.67點，指數上揚0.42％，周線上漲110.81點。凱基投顧預期本周指數在11,400-11,800點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：晶圓測試板股、USB控制IC股、遊戲股、NB股、NRE股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.電子產品及資訊通訊產品成長帶動，我國5月外銷訂單金額月增0.9％至388.9億美元。

2.美國傳出將再推出新一輪經濟刺激方案；美國財政部長穆努欽預測全新一輪的COVID-19刺激方案可望7月通過國會審核。

3.蘋果在WWDC全球開發者大會宣布未來Mac電腦將採用自家晶片Apple Silicon；蘋果股價創歷史新高。

4.美股那斯達克生技類股指數（NBI）周三收在4,358.44點，創歷史收盤新高。

另提醒注意四項國際利空因素：

1.世界衛生組織指出，6月20日全球新增確診病例激增至18.3萬例，創下單日最高紀錄；WHO警告全球新冠疫情進入新危險階段。

2.約翰霍普金斯大學數據顯示，周美國新增病例逾3.1萬人，其中加州新增病例數創單日新高、德州住院病例數7天移動平均值較前週大增43％。目前美國染疫人數累計超過234萬例，死亡人數逾12.1萬人，是全球疫情最嚴重的國家

3.行政院主計處公布，我國5月失業率上升至4.07％，為近8年同月最高；並預期畢業季到來，6月失業率持續上升機率高。

4.美國5月份成屋銷售經季度調整後月減9.7％至391萬戶，為2010年10月以來低點，並低於市場預期的412萬戶。

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