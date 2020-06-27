台股上11700 驚現「融資斷頭」反指標！

中國大陸暴雨破80年紀錄，已波及長江沿岸26省市，專家與民眾擔憂三峽大壩潰堤下游成一片汪洋。這波台幣猛升，外資、內資、小資等資金如潮水般湧入股市，推高股價彷彿堆高水壩蓄水位，夠高夠堅固的壩體方能有效防洪；健康的經濟發展也才能支撐股價維持市場安定，資金行情導致股市偏離經濟現實，泡沫引發股災如洪水衝破壩體，一發不可收拾。

多頭與空頭行情都有其臨界點，以8523點為例，當散戶萬念俱灰融資斷頭追繳令萬箭齊發，奇蹟誕生，疫情引出10年來沉默大眾瘋狂危機入市。這股買盤一口氣推升台股大漲3200點，1~3年的行情只花3個月走完，漲越快賺快錢越容易，投機的衝動擴散到心態保守者與年輕人時，與融資斷頭相反，將是行情結束的訊號。

融資斷頭是持有股票的人極度痛苦被迫賣出，極端恐懼心理使行情反轉；保守的人不論整股還是零股大買台積電、今年5月以前30歲以下年齡開戶數大增128萬，沒有股票或不認識股票的人前仆後繼投入股市，行情極度樂觀氣氛中也會反轉。

買股票的理由並非對經濟成長有所預期，而是受不了資金行情帶來漲勢的誘惑，認為最壞的情況已經過了。真的嗎？今年5月台灣有48.6萬人失業創近8年新高，無薪假人數超過3萬人同步創新高而且主要增加在製造業，缺乏保障的零工與派遣經濟盛行，實際失業人數遠遠超過政府統計數字，大陸6億人口月收入僅千元人民幣代表數十年的經濟成長數字不過是拉開貧富差距罷了，難怪全球危機入市聲浪中各國股市重返高點，大陸股市卻步履蹣跚，均貧可不是簡單的危機，萬一疫情再起大壩潰堤那就更不得了。

就在大盤融資餘額、散戶證券劃撥戶餘額創新高同時，川普一夫當關所向披靡無堅不摧的美股6/24紛紛重挫，跌破一周以來低點，本周最後兩個交易日若漲不回去，下周一台股開盤11500點必定不守，一旦出現向下跳空缺口，市場的投資情緒將產生重大突變，洪水未尚未衝垮三峽大壩，停損與失望賣壓先導致台股轉折向下。

按照歷史軌跡，將台股長期底部2485、3411、3955點連結成一條直線，長線目標遠在5000點。全面逢高減碼，向下操作，現在還來的及。

按照歷史軌跡，將台股長期底部2485、3411、3955點連結成一條直線，長線目標遠在5000點。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

（中時電子報 吳美觀 ）