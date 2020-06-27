IPO股搭上資金浪尖 蜜月甜滋滋

今年受新冠肺炎疫情波及，上半年首次公開發行（IPO）家數驟減，截至6月底僅昇佳電子（6732）、ABC-KY（6598）等9檔個股，較去年上半年數量減少逾五成，惟在盤面資金充沛下，順利從市場竄出頭的IPO股蜜月行情卻是羨煞眾人。

法人指出，疫情世代下破蛋而出的小金雞，相對具備「免疫力」，後市發展值得期待。譬如前興櫃股王昇佳電子受惠感測器晶片市場需求持續擴大，去年每股盈餘繳出35.1元成績，8日以498元掛牌上櫃後一路狂飆，24日收在989元，IPO以來漲幅近一倍，更順利擠進台股前五大高價股，劍指千金俱樂部。

此外，全球首家將半導體製程結合數位生物條碼的生技公司ABC-KY也在9日掛牌，今年藉由新冠肺炎檢測試劑打響公司知名度後，公開申購期間就出現搶破頭的場面，最終申購數量高達49.98萬筆，創下近十年第三高紀錄，中籤率僅0.34％。

ABC-KY掛牌後也未讓中籤戶失望，以24日收盤價160元計算，IPO以來股價勁揚233.33％，也為接續即將上市的汎德永業、長亨、匯僑設計、艾姆勒、八貫，以及即將上櫃的東典光電、亞洲藏壽司、軒郁、上洋、康全電訊、全訊、陞達科技、揚秦及意德士科技等個股照亮前路。

其中東鹼轉投資的光通訊濾片廠東典光電也在23日完成公開申購抽籤，在套利空間的吸引下，最終合格申購單高達40.6萬筆，中籤率僅0.19％，創下今年IPO申購的最低中籤率，直逼去年雍智科技的0.18％。

台新投顧副總黃文清認為，今年雖有新冠肺炎拖累資本市場，但受惠資金面的加持，電子股頻頻走強，自然有利於IPO市場的發展。

國泰證期經理蔡明翰則指出，今年已掛牌的公司送件時多半是在去年底及今年初，當初最大隱憂是中美貿易戰，敢送件申請的公司多半對自己有信心，恰好掛牌時又逢疫情趨緩、盤面資金充沛，在掛牌家數縮減的情況下，容易成為買盤焦點，也因此今年中籤率雖低，但中籤戶普遍有豐厚的獲利收入。