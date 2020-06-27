熱錢嗨翻天 台股首收五千金

資金行情再顯神威，台股24日在譜瑞-KY（4966）站穩千金關卡後，收盤首度出現「五千金」的榮景，連帶準千金股昇佳電子（6732）、旭隼（6409）也紛紛上漲逾2％，高價股強恆強戲碼持續上演。

法人認為，外資主要跟隨美股動作，不像內資在乎長假效應，因此那斯達克指數23日創高帶動下，24日果然再度買超台股95.81億元，累計6月以來買超台股902.48億元，其中籌碼相對乾淨的高價股更是外資首選，建議投資人應戒掉恐高症，以個股前景展望及實際獲利為圭臬。

大盤藉由資金行情進入典型牛市後，高價股的走勢可謂跌破市場眼鏡，一路呈現看回不回驚驚漲格局，除股王大立光外，包括股后矽力-KY獲外資調高目標價達2,400元外，祥碩與信驊也在歷經外資圈的砍單消息與降評利空後，以實際營收成績回擊，帶動股價24日分別強彈9.47％、3.47％。

譜瑞-KY則在5G發展驅動高速傳輸需求升溫下，帶動股價自19日起屢次試圖上攻千元大關，24日更在三大法人同步買超下衝破桎梏，以1,035元作收，不但創造台股歷史首次收盤五千金，也成功提振市場多頭信心，激勵準千金股的昇佳電子及旭隼同步站穩「九」字頭。

其餘500元以上的高價集團成員如緯穎、精測、鈊象、富邦媒、玉晶光、寶雅、聯發科、力旺、世芯-KY等個股24日也全面收紅。

華南投顧董事長儲祥生認為，此次新冠肺炎疫情遠比2008年的SARS還要嚴重，但在錢淹腳目的資金行情下，強者照漲，看回不回，建議投資人選股朝向具備產業代表性的股票，並做好風險控管，方能在這波行情中致勝。

富邦投顧董事長蕭乾祥則認為，投資人偏多操作之際，美洲的疫情狀況、中美貿易戰及科技指標股漲勢延續與否，皆將牽動市場信心，需特別提防相關變數的可能影響。