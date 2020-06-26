15檔基本面撐腰 節後抗震

穩懋、景碩等5月及前五月營收雙增兩位數、首季EPS佳，法人6月來偏多買超

全球第二波新冠疫情再起，景氣自谷底反轉恐淪為空轉，專家建議此時更應慎選基本面優異股，包括穩懋、景碩、零壹、義隆等15檔，今年5月及前五月營收年增雙增逾二成、首季每股獲利（EPS）佳，且法人6月來偏多買超，可望逆勢突圍，力抗連假過後可能面臨的多重變數。

疫情擴大發酵 台股面臨補跌

「端午變盤說」向來成為台股討論的焦點，端午節前台股表現不俗，不過，在台股連假休市期間，新冠肺炎疫情擴大發酵，歐美亞股相繼大幅波動，台股節前高姿態整理態勢，下周開盤有可能面臨補跌的壓力。

投資專家指出，首先要面臨考驗的是三大族群：一是未來產業或個別公司營運前景不佳，但股價漲多個股；二是沒有獲利基本面支撐個股；三是欠缺法人買盤著墨股，籌碼面不佳。此時具基本面、股價估值相對合理的個股，才有機會逆勢突圍。

全球疫情再度拉警報，加州迪士尼確定7月17日不開，另「6月份美林全球基金經理人調查報告」近八成經理人認為股市被高估，慎防第二波疫情。法人表示，遠距辦公相關概念股仍是未來主流，防疫相關個股也有機會整理後再出發，但不具實質受惠、只是股價搭防疫便車的生技股，仍不建議盲目追漲。

據統計，今年5月營收及前五月營收年增雙增二成以上，且第一季EPS表現優，法人於6月以來偏多操作買超3,000張以上的個股，計有穩懋、景碩、零壹、義隆、玉晶光、致茂、松翰、冠德、台郡、矽格、新興、金居、京鼎、世芯-KY、立積等15檔，多集中在電子族群，只有營建股的績優生冠德入列，冠德也是高殖利率代表。

大陸半導體產業加速去美化，帶動台廠IC設計、封測廠等半導體股族群營運成長，義隆、矽格、京鼎、世芯-KY及立積等今年營運大爆發；PCB族群的景碩、台郡及金居等，受到5G及各產品運用面擴大等助益，營收及獲利穩健增長。