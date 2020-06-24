外資發力 台股7千金在望

資金行情強強滾，台股24日收盤首見大立光、矽力-KY、祥碩、信驊及譜瑞-KY五檔「千金股」齊聚盛況。而在內外資按讚的昇佳電子及旭隼股價也站穩「九」字頭的當下，法人指出，外資、壽險、投信及大戶四大買盤卡位高價股，下周台股可望出現七千金紀錄。

美NASDAQ及蘋果續創新高，台股24日以11,660.67點作收，上漲48.31點，成交值2,032.94億元，月線即將連三紅。其中，外資24日買超台股95.81億元，合計6月以來認錯回補買盤達904億元，有望直逼千億大關，創今年單月首度買超紀錄。

在大立光及信驊坐穩「千金」股寶座後，摩根士丹利、摩通及美銀等外資接連唱多矽力-KY、祥碩及譜瑞-KY，譜瑞-KY 24日股價開高走高以1,035元作收，大漲5.18％，成為台股第五千金。

此外，新上櫃股昇佳電子於6月8日以498元掛牌僅13天，漲幅逼近一倍，24日以989元作收，上揚2.59％，再創歷史新高，日前獲土本投顧按讚，上看千元大關。不斷電系統廠旭隼也獲得大和資本與里昂證券開啟基本面研究，且給予正面投資評等，股價24日成功改寫收盤新高、收902元。

法人指出，台股小而美當家，再加上季底作帳只剩二日，台股「七千金」新時代近在眼前。

第一金投顧董事長陳奕光分析，在新台幣呈現升值、美債殖利率走低的環境下，台股吸金大法有望持續，6月僅剩下29、30兩個交易日，將力拼單月買超千億元，加權指數先挑戰前波高點11,933點，後向上攻堅萬二關卡。

資深證期分析師李全順指出，美股那斯達指克指數連續8天收漲，指數再創歷史新高。尖牙股FAANG漲勢凌厲，蘋果，微軟，亞馬遜，臉書股價頻創收盤新高價。美國川普政府目前在考量下一輪現金紓困方案，新一波資金行情持續加溫美股投資人做多的情緒。

李全順認為，蘋果股價迭創新高，全球以科技股領頭，跳脫經濟衰退泥淖，台股近期電子股也回神，成交比重回到73％，台積電在外資認錯回補後，護國神山將再度帶領台股重返多頭軌道。

國泰證期經理蔡明翰則分析，本周在WWDC大會加持，蘋果股價創高下，因此，間接激勵電子權值股轉強，資金回流電子股，成交比重回升，端午假期後，若電子成交比重仍能維持在七成之上，預期電子權值股的落後補漲，將帶領指數持續向上，挑戰疫情的起跌點，回到12,000點之上。