今日焦點股 重點摘要

今(6/24)日熱門焦點股如下：

（1）美利達（9914）今（24）日召開股東常會，去年EPS達8.37元，會中順利通過每股配發現金股息4.2元案。在股東會行情加持、以及外資連續6天買超力挺下，美利達早盤股價大漲逾4％、最高站上201.5元，成交量已衝破2,200張。

美利達董事長曾崧柱在股東會上表示，隨著歐、美等主要市場在延續運動、休閒及白領通勤用途的中、高階電動自行車需求大增下，替代了部分中高階自行車，造成自行車的需求相對應的減少。

不過，曾崧柱強調，面對中國市場共享單車的消退、高級自行車的需求緩步回溫，以及歐、美等市場對電動自行車的熱度持續、與對自行車的需求則遞減等市場動態，美利達將積極調整自行車、電動自行車產線，調度人力、資源、備妥產能以滿足市場訂單需求，努力達成營運目標、並跨越基期續創佳績。（工商時報 曾麗芳）

（2）聚焦原料藥商機旭富（4119）今在生技族群普遍回檔整理中，表現相對抗跌。該股日前股東會通過配發股息5.8元，以盤中市價142元計算的股息殖利率逾4%高水準。

旭富自行結算今年5月的稅前淨利1.39億元，每股稅前EPS係1.75元，累計前5月稅前淨利5.04億元，每股稅前EPS依股本7.95億元計算約6.33元，法人評估上半年稅前EPS可望挑戰8元，以本益比及明年可望配息的成長空間來看，或係該短期逢低布局大有人在遠因。

從法人持股部位來看，該股近期係由外資扮演短線進出的大主力，但外資整體的持股部位始終維持在一萬張以上，顯示對高配息的期待。

另從技術面觀察，月線、季線持穩揚升，中期股價似延著月線牛皮整理，不過在技術指標MACD柱狀體已由黑翻紅下，該股整理後的波段走勢，不必過分看淡。（數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨獲三大法人聯手買超17730張，另成為蘋果新晶片大贏家，今早股價續漲至320元。

2.鴻海(2317)：第3季比預期好，昨外三大法人聯手擴大買超計9,908張，激勵今早股價大漲3.6%、衝上83.4元，挑戰3月前高。

3.友訊(2332)：台鋼集團拿下經營權續開趴，早盤股價飆上17.7元，登2015年4月來新高。

4.淳安(6283)：加入鴻海陣營續HIGH，今早一度攻上30.4元，惟漲多賣壓也隨之增強，股價陷入震盪。

5.宏遠(1460)：列警示股公布5月EPS-0.12元，惟昨外資大舉買超429張，激勵今早股價開低走高約4%。

6.昱泉(6169)：短均上揚，不理外資連兩日賣超，早盤急拉漲停，登2017年10月來新高價。

7.玉晶光(3406)：蘋果再創新高價，外資終止連4日賣超，激勵早盤挾量上漲逾5%，再改寫波段新高價。

8.圓展(3669)：視訊當道，急單續旺，股價反彈漲逾4%，重返5日線。

9.智原(3035)：去美化題材夯，矽智財吸金，晨盤爆量續漲逾4.5%，跳上半年線。

10.精材(3374)：新iPhone助攻，三大法人買超力道加重，早盤衝上百元、觸及漲停價，漲逾7%，躍上波段新高價。

11.創惟(6104)：PS5傳Q4問世，Q3業績看俏，股價帶量衝漲逾9%，飆上短波高價。

12.創意(3443)：三大法人聯手買超，晨盤連2日大漲，上揚逾6%，持平年初262元之高點。

13.欣興(3037)：獲蘋果載板訂單，三大法人連2日買超，激勵早盤放量漲逾2%，登7個月新高。

14.谷崧(3607)：外資連6日買超，早盤挾量續漲逾6%。

15.中天(4128)：投資合一有成，5月EPS2.05元，早盤漲逾2%，登1年來新高。

16.東鹼(1708)：轉投資東典光電後市看俏，早盤漲逾3%，創波段新高。

17.鼎創達(5304)：昨恢復交易，早盤拉出第2根漲停。

18.日揚(6208)：外資已連5日賣超，但澆不熄多頭熱情，今早爆量強彈上漲停。

（4）宏碁（2353）2020 nextacer全球線上新品發表會，一口氣發表30款新品，同時推出第3個子品牌Enduro，鎖定強固型電腦。

宏碁董事長陳俊聖表示，2020年是「改變」的一年，人類將有不同的生活方式，疫情促使居家辦公、線上學習成主流，宏碁也思考運用產品協助消費者應對生活改變。本周在宏碁全球新品發表會啟動之際，外資也捧場，連2個交易日加碼，值注意。

宏碁第3個子品牌Enduro！Acer Enduro T5（ET510-51W），是一款強固型的10吋Windows平板電腦，專為極端環境下的長時間工作者設計。平板配備續航力達10小時的可更換電池，以確保長時間工作下的連續使用；第7代Intel Core m3處理器則為平板提供了物流業和製造業工作人員所需的效能。

Enduro T5同樣符合MIL-STD 810G軍規耐用標準和IP65國際認證，並且內建AEMS。提供擴充埠、手提握柄、肩帶、四點式肩帶、車載充電器和車載支架等配件，讓Enduro T5的功能性和便攜性無限拓展。

此外，宏碁推出ConceptD全新系列高產品陣容中，包含專為行動創作者打造的可翻轉筆電ConceptD 3 Ezel、符合小型企業和創意工作室需求的小型桌機ConceptD 100，以及適用於專業電腦繪圖工作的三款ConceptD顯示器，分別為ConceptD CP5、ConceptD CP3和ConceptD CM3。

ConceptD CM3系列顯示器能夠呈現精緻細膩的影像細節和生動出色的3D作品，滿足專業圖像設計師和照片編輯人員的需求，能快速穩定地為創作者呈現高精準色彩、超低畫面延遲，以及寬廣色域；加上具有出色的HDR成像和可靠的兼容性等特性，讓3D建模、靜態圖像編輯和視效渲染等任務都能夠輕鬆進行。大尺寸的螢幕，讓設計和協作過程都更加流暢。

（5）世芯-KY(3661)周三持續呈現強者恆強走勢，早盤一度攻頂達526元，迄上午9：54則暫報521元，仍大漲888%，表現搶眼。

世芯-KY除基本面獲法人認同外，該股迄昨日的券資比高達58.38%，顯示短線軋空熾熱，在股市走多的歷史經驗，一向係空頭不死，多頭不止下，該波段高點或仍暫勿預設立場。

世芯-KY在近6個交易日持續被外資加碼，若連同投信、自營商等3大法人的持股比重則逾76%，以該股資本額僅6.11億元觀察，顯示短期市場籌碼多被有效掌控。

據了解，由於美對華為圍堵力道加大，美中科技戰再起，將加速大陸無廠晶圓IC設計新創公司營運成長，而世芯-KY來自大陸營收占比達60％，受惠程度高，加上高速運算（HPC）也可望再搶下相關商機，AISC需求強勁，支撐公司業績表現。

世芯-KY在中國大陸CPU訂單持續放大下，首季營收逆勢成長，獲利創歷史新高，第二季NRE表現優於預期，毛利率可望進一步向上，第四季則有多個7nm項目進入量產，全年展望樂觀。（數位編輯）