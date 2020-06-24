上市、櫃企業營運快報

今(6/24)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.日月光投控今天上午股東會通過每股配息新台幣2元，營運長吳田玉預期，今年測試事業成長強勁，SiP封裝可受惠5G應用成長。

2.外貿協會自四月份起，辦理一系列防護產品線上發表會，成功吸引全球廣大買主關注。本月打鐵趁熱啟動視訊洽談列車，將單向傳遞資訊給買主的方式，轉為雙向互動洽談。貿協自6月10日辦理第一場MIT口罩及防護衣視訊洽談會，詢問熱潮絡繹不絕，視訊洽談更進一步搶攻商機。

3.近年有線電視產業面臨挑戰，中嘉經過潛沉修練後，大動作宣布多項改革，推出全新品牌「Home+」，為整體營運轉型寬頻、智慧家庭劃下里程碑，同時重磅推出「Home+ tv」4K智慧機上盒，與多家國內外策略夥伴結盟，共創一站式真數位匯流環境。

4.中租-KY（5871）為響應活化地層下陷、閒置土地政策，旗下中租迪和的策略合作夥伴力暘能源，23日於屏東佳冬鄉舉辦地面型太陽能電站動工典禮。中租迪和總經理侯明欽表示，期望以多元化協助政府活化土地，促進綠能永續發展。

5.金管會公布外幣保單最新銷售狀況，由於新冠肺炎疫情影響保單行銷，2020年前4月新契約保費1602.9億元，年減21％，衰退幅度較首季13％持續擴大。以幣別觀察，美元、澳幣及人民幣保單銷售分別年減11％、42％、77％，美元及人民幣保單銷售衰退幅度擴大。

6.意德士科技(7556)送件申請上櫃。

意德士科技成立於88年7月，主要業務為半導體製程設備之精密零組件與材料、製程次系統之維修，目前股本為1.85億元，董事長兼總經理為闕聖哲，109年第1季合併營收為9758萬元，稅後盈餘為1764萬元，每股盈餘為0.95元。

7.金管會證期局表示，核准第一金投信申報募集開放式指數股票型「第一金優債收息Ⅱ ETF傘型證券投資信託基金」，總面額新台幣400億元整，旗下包括2檔子基金，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少各募足最低淨發行總面額2億元。

8.臺灣國際熱氣球嘉年華今年將邁入第一個十年里程碑，將從7月11日至8月30日在台東鹿野高台熱鬧登場，立榮航空為配合地方特色節慶推廣，已持續多年贊助此項活動，除了特別推出各式限量優惠方案，另外以增飛加班機與放大機型之方式，方便民眾前往觀光旅遊。

9.旺旺保（2816）今（24）日舉行股東常會通過每股配發0.88元現金股利及股票股利0.5元。

旺旺保108年度因有允當的資產配置，整體營運績效表現逐年提昇，整體營業收入再創新高，金額為80.82億元，較107年度成長4.9％；稅後淨利為7.03億元，成長率16.5％，稅後每股盈餘為3.3元；股東權益從107年底的48.61億元增加至54.18億元，成長率高達12％，每股淨值上升至25.44元。

旺旺保表示，該公司股利政策為兼顧股東利益及公司長期財務規劃之間取得平衡，因應公司規模日漸擴增，承保能量需靠強健的資本來支撐，因此今年除了分配現金股利0.88元外，並配發股票股利0.5元。

10.合庫金上午股東會進行董事改選，在公股、信合社、合庫工會三方聯盟與農會較勁，投票結果公股陣營如預期拿下9席董事、4席獨董，農會陣營則拿下2席董事。

11.長榮今天召開股東會，長榮董事長張正鏞指出，受疫情影響，各國採取鎖國政策，今年2至5月間各航線貨量約減少10%至20%。不過，隨著各國解封，遞延需求發酵，東西向航線兩大市場及亞洲近洋航線的貨量從6月起已經顯著回升。目前看來6月至8月貨量應有不錯表現。