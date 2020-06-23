6月23日一分鐘強弱勢股

6月23日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

世芯-KY

(3661)

10.00

搭上中國大陸晶片國產自製潮，NRE及ASIC接單暢旺，美系外資喊進

創意

(3443)

9.98

受惠陸去美化商機，NRE及ASIC業務谷底回溫，股價強攻漲停

美時

(1795)

9.95

東南亞市場拓展有成，戒毒癮藥、血癌藥銷售增溫，年營收挑戰百億

精材

(3374)

9.95

3D感測業務需求成長，12吋晶圓後段測試代工下半年量產

愛普

(6531)

9.94

邏輯與高頻寬DRAM整合晶片將出貨，營運動能向上

科嘉-KY

 (5215)

9.91

蘋果MacBook、iPad銷售強勁，帶動業績成長，投信偏多加碼

金麗科

(3228)

9.90

外資連五買，受惠陸去美化效應，重新掀起晶片自製需求

營邦

(3693)

9.90

首季獲利亮眼，5月營收大幅成長，伺服器機殼拉貨動能顯現

雍智科技

(6683)

9.84

高階晶片、先進封裝對IC功能測試需求強勁，客戶急單湧入

友訊

(2332)

9.84

經營權之爭落幕，股價連兩日上演慶祝行情，外資反向減碼

製表：陳昱光

6月23日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

弘裕

(1474)

9.97

防疫題材熄火，資金大舉撤出，股價苦吞連三黑，KD交叉向下

馬光-KY

(4139)

9.89

股價衝高湧現了結賣壓，外資反手賣超，失守60元整數大關

佳和

(1449)

9.73

低價紡織股全面走弱，跌落前波上漲跳空缺口，終結連三紅

宏遠

(1460)

9.65

股價補漲氣勢轉弱，5月自結獲利仍虧損，回檔面臨10元保衛戰

南紡

(1440)

8.52

資金撤出低價紡織股，股價失守5日線，外資逆勢加碼1,395張

合一

(4743)

7.69

短多資金下車了結，壓抑股價上攻力道，終結連五日漲勢

台達化

(1309)

6.71

土洋法人對作，投信高檔減碼500張，KD指標反轉向下

如興

(4414)

5.78

低價紡織股遭空方襲擊，類股全面走弱，股價回測10日線支撐

寶齡富錦

(1760)

5.59

特定賣方倒貨，外資逆勢加碼624張，力守月線關卡

光寶科

(2301)

5.01

Q3恐旺季不旺，外資大砍持股，買盤回補意願不高，首日呈現貼息

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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