6月23日一分鐘強弱勢股
6月23日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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世芯-KY
(3661)
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10.00
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搭上中國大陸晶片國產自製潮，NRE及ASIC接單暢旺，美系外資喊進
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創意
(3443)
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9.98
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受惠陸去美化商機，NRE及ASIC業務谷底回溫，股價強攻漲停
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美時
(1795)
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9.95
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東南亞市場拓展有成，戒毒癮藥、血癌藥銷售增溫，年營收挑戰百億
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精材
(3374)
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9.95
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3D感測業務需求成長，12吋晶圓後段測試代工下半年量產
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愛普
(6531)
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9.94
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邏輯與高頻寬DRAM整合晶片將出貨，營運動能向上
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(5215)
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9.91
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蘋果MacBook、iPad銷售強勁，帶動業績成長，投信偏多加碼
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金麗科
(3228)
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9.90
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外資連五買，受惠陸去美化效應，重新掀起晶片自製需求
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營邦
(3693)
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9.90
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首季獲利亮眼，5月營收大幅成長，伺服器機殼拉貨動能顯現
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雍智科技
(6683)
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9.84
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高階晶片、先進封裝對IC功能測試需求強勁，客戶急單湧入
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友訊
(2332)
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9.84
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經營權之爭落幕，股價連兩日上演慶祝行情，外資反向減碼
製表：陳昱光
6月23日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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弘裕
(1474)
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9.97
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防疫題材熄火，資金大舉撤出，股價苦吞連三黑，KD交叉向下
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馬光-KY
(4139)
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9.89
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股價衝高湧現了結賣壓，外資反手賣超，失守60元整數大關
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佳和
(1449)
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9.73
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低價紡織股全面走弱，跌落前波上漲跳空缺口，終結連三紅
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宏遠
(1460)
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9.65
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股價補漲氣勢轉弱，5月自結獲利仍虧損，回檔面臨10元保衛戰
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南紡
(1440)
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8.52
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資金撤出低價紡織股，股價失守5日線，外資逆勢加碼1,395張
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合一
(4743)
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7.69
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短多資金下車了結，壓抑股價上攻力道，終結連五日漲勢
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台達化
(1309)
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6.71
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土洋法人對作，投信高檔減碼500張，KD指標反轉向下
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如興
(4414)
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5.78
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低價紡織股遭空方襲擊，類股全面走弱，股價回測10日線支撐
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寶齡富錦
(1760)
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5.59
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特定賣方倒貨，外資逆勢加碼624張，力守月線關卡
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光寶科
(2301)
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5.01
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Q3恐旺季不旺，外資大砍持股，買盤回補意願不高，首日呈現貼息
製表：陳昱光
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