上半年IPO動能銳減 廠商看展望霧茫茫

受疫情衝擊，全球經濟情勢不明，安永（EY）統計，今年台灣IPO家數共10家、籌資額新台幣45.01億元，籌資規模衰退逾6成，主要是企業推遲IPO時程；展望下半年，廠商看不清楚國際經貿與供應鏈發展，IPO意願依舊保守觀望。

安永聯合會計師事務所今（23日）發布「2020年上半年首次公開募股報告」，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情影響，統計今年上半年，全球IPO（首次公開發行）家數412家，較去年同期減少95家，籌資額667億美元，也衰退12%。

台灣IPO動能同樣趨緩，今年上半年僅10家企業掛牌，籌資新台幣45.01億元，比去年同期的19家、120.58億元，家數減少9家，籌資額大幅減少75.57億元，減幅逾6成；上半年籌資規模最大案為科技業昇佳電子的21.37億元，屬上櫃IPO案件。

其中，上市部分4家新掛牌、籌資額15.44億元，與去年同期相比家數減少2家，籌資額減少新台幣71.5億元，衰退幅度達82.1%；上櫃則有6家新掛牌，較去年同期減少7家，籌資額衰退12.1%。

從產業別來看，上半年以科技業有5家申請IPO、籌資總額27.47億元領先；申請上市產業以電機機械為主，申請上櫃產業則以半導體業為主。

安永審計服務部營運長涂嘉玲表示，在疫情干擾下，未來能見度相當不明，不少企業都想再觀望1、2季，希望能把國際經貿局勢、供應鏈發展再看清楚點，畢竟現在如同在霧茫茫的海上掌舵，觀察籌資規模越大企業，態度也更為謹慎。

展望下半年台灣IPO市場，涂嘉玲認為，疫情帶來的不確定性將持續籠罩IPO市場，預計等到第4季市場才能看得比較清楚，各項國際不確定性因素也值得關注，如美國宣布步入經濟衰退、美中貿易衝突、全情經濟復甦緩慢等。

涂嘉玲表示，相對之下，比較看好生技醫療及科技產業發展。疫情衝擊使遠距商機快速成長，加速5G應用產業與市場成長，傳統零售業也加速展開數位轉型；台灣團隊在試劑製造、疫苗、新藥研發上有能力與全球頂尖技術接軌，政府也全力扶持相關產業，同時因應高齡社會，醫療器材、生技製藥等相關領域也預估可有發展。

涂嘉玲指出，此外，也可關注生技醫療帶動的上市潮、新股蜜月帶動的投資熱潮，以及金管會提出「振興IPO」辦法等政策，可能有助支撐台灣市場下半年發展。