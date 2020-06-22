6月22日一分鐘強弱勢股

6月22日一分鐘強勢股

 

公司

漲幅(%)

強勢原因

泰偉

(3064)

10.00

泰偉為彌補虧損，股東常會決議辦理減資約68%

愛普

(6531)

10.00

從DRAM產品設計與銷售轉為IP技術授權的嶄新營運模式

明基醫

(4116)

10.00

將持續耕耘醫療設備、醫用耗材和醫療服務三大領域

世芯-KY

(3661)

9.99

搶搭大陸晶片拚國產自製，獲許多當地NRE及ASIC訂單

杏輝

(1734)

9.97

子公司杏國抗胰臟癌藥SB05PC均可望授權國際

廣明

(6188)

9.95

與惠普的反托拉辣斯案已達成和解協議，業務無重大影響

愛地雅

(8933)

9.95

與上游供應鏈垂直整合，合力搶攻歐洲電動車市場

興采

(4433)

9.94

機能運動布料、環保咖啡紗等，應用在隔離衣、防護衣

日馳

(1526)

9.93

肺炎疫情推升自行車產業熱，自行車零件廠商日馳大漲

M31

(6643)

9.92

配合台積電技術平台，7及5奈米IP今年陸續推出

製表：王淑以

6月22日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

聚隆

(1466)

10.00

跨足口罩熔噴布生產，建置首條熔噴布生產線，惟漲多回檔

合世

(1781)

10.00

糖尿病足潰瘍新藥ON101解盲過關，但漲多處置預收款券

燦星旅

(2719)

9.97

大股東先前出脫全部持股予台南幫第三代、遊艇大亨侯佑霖

晟鈦

(3229)

9.48

列注意股，5月淨損1600萬元，每股虧損0.17元

弘裕

(1474)

8.63

獲得手術衣、隔離衣胚布及成品布訂單，漲多回檔

圓剛

(2417)

8.52

與輝達推出AI邊緣運算嵌入式電腦，股價大漲後拉回

元隆

(6287)

7.89

去年每股虧損0.77元，今年第一季每股虧損0.13元

如興

(4414)

7.67

接獲麥克森的防護衣、口罩訂單，其中九成為防護衣，漲多壓回

康那香

(9919)

6.24

4月獲利0.6億元，獲利大增，EPS為0.31元，利多回檔

恆大

(1325)

5.90

口罩需求大增，口罩廠恆大5月獲利年增31倍，賣壓出籠


製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組

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