6月22日一分鐘強弱勢股
6月22日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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泰偉
(3064)
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10.00
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泰偉為彌補虧損，股東常會決議辦理減資約68%
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愛普
(6531)
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10.00
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從DRAM產品設計與銷售轉為IP技術授權的嶄新營運模式
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明基醫
(4116)
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10.00
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將持續耕耘醫療設備、醫用耗材和醫療服務三大領域
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世芯-KY
(3661)
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9.99
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搶搭大陸晶片拚國產自製，獲許多當地NRE及ASIC訂單
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杏輝
(1734)
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9.97
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子公司杏國抗胰臟癌藥SB05PC均可望授權國際
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廣明
(6188)
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9.95
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與惠普的反托拉辣斯案已達成和解協議，業務無重大影響
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愛地雅
(8933)
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9.95
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與上游供應鏈垂直整合，合力搶攻歐洲電動車市場
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興采
(4433)
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9.94
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機能運動布料、環保咖啡紗等，應用在隔離衣、防護衣
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日馳
(1526)
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9.93
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肺炎疫情推升自行車產業熱，自行車零件廠商日馳大漲
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M31
(6643)
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9.92
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配合台積電技術平台，7及5奈米IP今年陸續推出
製表：王淑以
6月22日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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聚隆
(1466)
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10.00
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跨足口罩熔噴布生產，建置首條熔噴布生產線，惟漲多回檔
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合世
(1781)
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10.00
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糖尿病足潰瘍新藥ON101解盲過關，但漲多處置預收款券
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燦星旅
(2719)
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9.97
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大股東先前出脫全部持股予台南幫第三代、遊艇大亨侯佑霖
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晟鈦
(3229)
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9.48
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列注意股，5月淨損1600萬元，每股虧損0.17元
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弘裕
(1474)
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8.63
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獲得手術衣、隔離衣胚布及成品布訂單，漲多回檔
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圓剛
(2417)
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8.52
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與輝達推出AI邊緣運算嵌入式電腦，股價大漲後拉回
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元隆
(6287)
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7.89
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去年每股虧損0.77元，今年第一季每股虧損0.13元
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如興
(4414)
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7.67
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接獲麥克森的防護衣、口罩訂單，其中九成為防護衣，漲多壓回
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康那香
(9919)
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6.24
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4月獲利0.6億元，獲利大增，EPS為0.31元，利多回檔
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恆大
(1325)
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5.90
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口罩需求大增，口罩廠恆大5月獲利年增31倍，賣壓出籠
製表：王淑以
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